NFT STARS запустят в России локализованную платформу своего маркетплейса

Многофункциональный маркетплейс NFT STARS запустит русскоязычную версию, которая станет доступна во всех регионах России в июне, сообщили в пресс-службе компании. Проект, по заявлению авторов, призван решить множество проблем.
Среди этих проблем: поддержка талантливых художников, помощь авторам в создании персонального бренда и демократизация цен для покупателей с небольшим капиталом, отметили в NFT STARS.
«Рынок NFT, как и любой новый рынок, испытывает много проблем. Главная из них – переизбыток заурядных работ, которые люди представляют как что-то ценное. Поэтому мы решили создать NFT-маркетплейс, на котором будут представлены только качественные работы», – подчеркнул основатель и CEO NFT STARS Богдан Пархоменко, добавив, что их проект поможет «талантливым авторам получить заслуженное признание».
Платформа станет доступна в начале июня во всех регионах России.
NFT STARS предоставляет, в частности, функцию Pricing Scanner, позволяющую определить справедливую стоимость токена на основе анализа предложений на других маркетплейсах.
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Фото на обложке: NFT STARS
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