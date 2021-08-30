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МВД вложит более 23 млн рублей в исследование нейросетей для расследования преступлений

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Министерство внутренних дел России заказало исследование применения машинного обучения в работе над серийными преступлениями. Стоимость работ оценили в 23,1 млн рублей.

МВД вложит более 23 млн рублей в исследование нейросетей для расследования преступлений

Тендер опубликован 20 августа, его итоги подведут в середине сентября, пишет «Коммерсантъ».

Система должна будет уметь распознавать тексты и извлекать из них, например, ФИО, пол, дату и место рождения человека, особые приметы, а также орудие преступления и его характеристики. Результаты она должна будет готовить в виде интерактивных графиков и географической карты.

Согласно документу, исполнитель должен отобрать способы применения технологий машинного обучения для расследования преступлений, сформировать перечни признаков преступлений, которые помогут «устанавливать взаимосвязи с уже имеющимися материалами и выделять из представленной информации признаки серийности преступлений».

Кроме того, нужно будет разработать макет профильной информационной системы. Выполнение заказа должно занять десять месяцев.

Адвокат уголовной практики Лев Дорофеев считает, что барьером для развития технологии машинного обучения в стране может стать и финансовый фактор, ведь на ее внедрение потребуется более заметные траты, чем на исследование. Кроме того, по его словам, программу можно взломать и использовать секретные данные в преступных целях, ведь как она будет защищена пока неясно.

В ноябре прошлого года РБК писал о планах МВД внедрить нейросети для поиска серийных преступников. Тогда в сообщении ведомства говорилось, что оно планирует использовать искусственный интеллект и для того, чтобы определять цвет глаз, волос, форму лица и головы по полученному с места преступлений биоматериалу.

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Фото: Gorodenkoff / Shutterstock

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