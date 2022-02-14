Специальная версия Nokia G11 c NFC для России будет доступна весной

Производитель смартфонов Nokia – компания HMD Global – представила две новых модели G-серии — Nokia G11 и Nokia G21. Это первые смартфоны бренда, которые можно разблокировать при помощи FaceID, не снимая медицинскую маску. Для России разработана также специальная версия Nokia G11 с поддержкой NFC.

CNews сообщает, что Nokia G21 в версии 4/128 ГБ уже доступна для покупки в фирменном интернет-магазине бренда и сети магазинов DNS. Также в продажу поступят версии 4/64 и 6/128. Цена будет варьироваться от 13990 рублей до 16990 рублей. Цвет на выбор – «скандинавский синий» или «осенние сумерки».

Продажи Nokia G11 в цветах «графит» и «антарктический лёд» начнутся весной. Предполагаемая цена – от 10990 рублей за 3/32 ГБ до 11990 рублей за 4/64 ГБ.

Специально для России будет выпущена модель Special NFC Edition. Как следует из названия, смартфон поддерживает технологию NFC, что позволит пользователям легче оплачивать покупки и обмениваться данными.

Фото в тексте: Nokia

Помимо того, что Nokia G11 и Nokia G21 – первые смартфоны бренда с возможностью разблокировки в маске, это еще и первые модели G-серии с экранами диагональю 6,5”, обновляющимися на частоте 90 Гц, что обеспечивает максимальную плавность передачи видео.

Среди прочих преимуществ новинок G-серии:

Аккумуляторы емкостью 5050 мАч, которые держат заряд до трех дней,

Специальный энергосберегающий режим Super Battery Saver, который можно настраивать самостоятельно в зависимости от частоты использования тех или иных приложений,

Поддержка зарядки 18 Вт,

Обновление до Android 12,

Возможность бесплатно протестировать приложение ExpressVPN в течение 30 дней,

Тонкий корпус из поликарбоната,

Уже входящая в комплект поставки защитная пленка на экран,

Использование технологий ИИ в основной камере (интеллектуальный зум, фото в условиях недостаточной освещенности и др.)

Еще одно важное нововведение в Nokia G11 и Nokia G21 – это ежемесячные обновления системы безопасности. Услуга доступна в течение трех лет.

Все данные пользователя — контакты, фотографии, видео, заметки — будут надежно защищены от последних версий вирусов.

По словам Флориана Зайхе, главы компании HMD Global, информационная безопасность – приоритет в работе компании, которая активно развивает устройства среднего ценового сегмента и предлагает доступные смартфоны «с поддержкой конкурентоспособных технологий и качественной защитой данных».

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Фото на обложке: Павел Червинский / Unsplash