EdTech-компания с российскими корнями Novakid инвестировала в собственный ребрендинг $100 тысяч

Онлайн-школа английского языка Novakid с основателями-россиянами впервые провела ребрендинг. В изменения фирменного стиля компания вложила $100 тысяч: разработан новый логотип, слоган, новая цветовая палитра. В Novakid считают, что инвестиции окупятся кратным ростом узнаваемости на мировом рынке и повышением лояльности пользователей.

О ребрендинге Novakid RB.ru рассказал представитель компании.

В ходе обновления бренда был изменен логотип, разработан новый слоган, фирменная цветовая палитра и гарнитура. Целью ребрендинга, пояснили в Novakid, является повышение качества коммуникации с пользователями за счет упрощения визуальных и идейных маркеров, которые будут понятны во всех странах присутствия компании.

Слоган Novakid

«Инвестиции в проект обновления бренда соответствуют этой цели: мы ожидаем, что они окупятся кратным ростом узнаваемости на мировом рынке и повышением лояльности пользователей», – отметил CEO Novakid Максим Азаров.

Онлайн-школа английского языка для детей в возрасте 4–12 лет работает в 45 странах. На данный момент общая база компании, по собственным данным, насчитывает 500 тысяч пользователей. С начала 2021 года рост числа пользователей платформы достигал уровня в 700%.

Летом 2021 года консалтинговая компания J’Son&Partners признала Novakid лидером европейского рынка обучения английскому языку детей до 14 лет. Также компания входит в число 150 наиболее перспективных и быстрорастущих EdTech компаний мира по рейтингу GSV Edtech 150.

Российское юрлицо Novakid ООО «Новакид Рус» по итогам 2020 года получило выручку в размере 40,7 млн рублей при убытке в 1,3 млн рублей.

Novakid основали в 2017 году в США Максим Азаров, Дмитрий Малин и Эми Кровелецкая. Общий объем инвестиций в Novakid, по данным Crunchbase, на данный момент составляет $41,5 млн. Об одной из сделок RB.ru рассказывали в декабре 2020 года.

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Фото: Novakid