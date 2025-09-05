Мошеннические схемы теперь маскируют под пожертвования

Мошенники в России придумали новый способ легитимировать свои схемы: деньги жертв идут не на подставные счета, а в реальные благотворительные организации. Только «Русфонд», один из крупнейших российских фондов помощи детям, с февраля по август 2025 года получил 4,6 млн рублей от 356 человек — все переводы оказались частью аферы.

«Платёж себе» как сигнал аферы

В августе сотрудники «Русфонда» обратились к компании F6 — российскому разработчику технологий противодействия кибермошенничеству. Они заметили десятки одинаковых переводов с пометкой «Платёж себе». Суммы колебались от 13,8 до 14 тысяч рублей. Часть отправителей позже потребовала деньги обратно, объясняя, что действовали «под давлением». Эксперты компании F6 подтвердили: речь идёт о новой вариации классического инвестиционного мошенничества.

Как работает схема

Сценарий начинается привычно: реклама фейковой программы «ГосБонус» или обещанных дивидендов от продажи природных ресурсов, звонки из поддельных колл-центров, копии сайтов банков. Затем следует новый элемент: злоумышленники представляются сотрудниками финансовых проектов и требуют внести первый взнос для «активации счёта» — но не на личные реквизиты, а в известный благотворительный фонд. Для убедительности дают инструкции и скриншоты.

Первый перевод — это крючок. После него жертве демонстрируют поддельный график «роста инвестиций», подрисовывают прибавку и предлагают «вывести доход». Далее схема развивается по стандартному сценарию: комиссии, новые реквизиты, фишинговые сайты, сбор паспортных и банковских данных. Конечная цель — получить полный доступ к счетам и похитить суммы, многократно превышающие первоначальные 14 тысяч.

Почему это опаснее

Главная инновация аферистов — использование реальных реквизитов фондов. Это позволяет мгновенно укрепить доверие и убрать подозрение: деньги ушли в уважаемую организацию. Но именно в этот момент жертва становится максимально уязвимой.

Дмитрий Дудков, специалист F6 по противодействию финансовому мошенничеству, отмечает: мошенники готовы тратить недели на общение с жертвой, чтобы в итоге добраться не до десятков тысяч, а до миллионов рублей.

Удар по благотворительности

Цена такого сценария — не только потери жертв, но и репутационные риски для фондов, собирающих средства на лечение детей. Когда на их счета массово поступают «платежи себе», сотрудники вынуждены тратить время на возвраты и работу с обманутыми людьми вместо помощи подопечным. И это не единичный случай: через неделю после истории с «Русфондом» аналогичные переводы начали фиксировать и другие организации. В Санкт-Петербурге благотворительный фонд сообщил, что к ним стали приходить люди с жалобами на «инвестиционные» обещания мошенников.

Другие приёмы против фондов

Мошенники используют и мелкие «тестовые» пожертвования: перечисляют по 20 рублей с разных карт, проверяя их активность. Один из московских фондов сообщил о десятках таких транзакций ежедневно с одинаковым адресом электронной почты отправителя. Это тоже часть отработанной схемы.

Как защититься

Эксперты компании F6 напоминают простые правила:

быстрые и лёгкие доходы — всегда обман;

реальные программы проверяются только на «Госуслугах» и сайтах ведомств;

домены сайтов стоит проверять через whois-сервисы;

не переводить деньги по указанию незнакомцев;

не сообщать персональные и банковские данные никому.

Главный вывод: благотворительные организации не участвуют в инвестиционных проектах. Если деньги требуют «для активации счёта», это всегда мошенники.

Контекст

Инвестиционное мошенничество остаётся одной из самых массовых киберугроз в России. По данным ЦБ, в 2024 году ущерб от таких схем превысил 15 млрд рублей. Теперь преступники используют бренды благотворительных фондов, подрывая доверие к сектору социальной помощи и осложняя работу организаций, которые реально поддерживают людей.