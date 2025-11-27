Новогоднюю елку можно купить минимум от 2 600 ₽ в 2025-м

Мегамаркет зафиксировал начало новогоднего сезона 2025/26 в конце сентября — на две недели раньше, чем в прошлом году. Авито, Ozon и Wildberries фиксируют кратный рост оборота праздничных товаров. Маркетплейсы показывают единый тренд: ранний старт сезона, массовый рост спроса и смещение покупателей в сторону доступных и удобных решений.

Более половины новогодних покупок — игрушки и гирлянды

В 2025 году россияне начали закупаться к Новому году на две недели раньше, чем годом ранее: сезон стартовал 29 сентября, сообщили в пресс–службе Мегамаркета. Украшения в конце сентября заняли 47% продаж новогодней категории, а игрушки, гирлянды и световые занавесы сформировали 55% спроса в осенний период.

В октябре фокус покупателей сместился на освещение — доля гирлянд и занавесов выросла до 35%. В ноябре на первый план вышла пиротехника — доля продаж достигла 20%.

В ноябре вырос спрос на новогодние товары

За первые 15 дней ноября продажи настольных искусственных ёлок на Ozon выросли на 79% год к году — столько же прибавили и продажи живых ёлок. Спрос на аксессуары для установки дерева увеличился более чем на 108%.

В компании отмечают, что пользователи уверенно покупают онлайн даже те товары, которые раньше выбирали только офлайн — например, живые ёлки. Покупатели анализируют фото, видео и отзывы в карточках.

Оборот новогодних товаров на Wildberries в октябре — первой половине ноября вырос более чем на четверть год к году. Количество селлеров ёлочных игрушек увеличилось на 20%, а около третьей части игрушек — российского производства.

Самые быстрорастущие позиции:

искусственные ёлки: +68%,

ёлочные украшения: +57%,

светодиодные фигуры: +40%.

Живые ёлки показывают ещё более высокие темпы роста. Хотя, по данным Wildberries, их осенние продажи пока невелики.

Цена ёлки на маркетплейсе упала больше, чем в 2 раза

Средняя стоимость ёлки уменьшилась: в 2025-м на Мегамаркете можно купить новогоднее дерево за 2 890 ₽, а в 2024-м средняя цена составляла 8 095 ₽. Разница почти в 3 раза.

На Авито живые ёлки продаются в среднем за 2 600 ₽, искусственные — за 6 300 ₽. По данным платформы, покупают именно искусственные — в два раза чаще.

На Wildberries средний чек на искусственную ель — 4 200 ₽.

В новогоднем сезоне 2025/26 повысился спрос на аренду ёлок

В период с 1 по 19 ноября 2025 года россияне искали на Авито аренду живых и искусственных ёлок в 4,9 раза чаще, чем месяцем ранее. Количество объявлений увеличилось в 2,2 раза.

Спрос на услуги по новогоднему оформлению вырос в 3,4 раза — декораторы берут на себя концепцию, монтаж и демонтаж, что удобно для офисов, ресторанов и частных домов.

Пресс-служба Авито отмечает: искусственные ёлки по-прежнему покупают в два раза чаще, а продажи искусственных моделей в ноябре выросли в 2,6 раза к прошлому месяцу.

Россияне предпочитают традиционный новогодний декор

Несмотря на популярность минимализма, россияне сохраняют верность классическому декору. Мегамаркет отмечает: мишура, дождик и бусы остаются стабильными бестселлерами, опережая проекторы и тематические композиции.

На Мегамаркете крупнейший спрос приходится на Москву — 35% всех покупок новогодних товаров. Санкт-Петербург занимает 12%, за ними идут Краснодарский край, Свердловская и Нижегородская области и Республика Татарстан.