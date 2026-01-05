Салат «Оливье» назван самым надоевшим новогодним блюдом

Салат «Оливье» оказался одновременно самым любимым и самым надоевшим новогодним блюдом у россиян. По данным опроса SuperJob, аналогичную двойную позицию заняла и «Селёдка под шубой», которая вошла и в топ предпочтений, и в антирейтинг блюд новогоднего стола.

Традиционные новогодние салаты получили противоречивые оценки

Салат «Оливье» стал безоговорочным лидером новогоднего стола. Его назвали любимым блюдом 26% участников опроса. При этом он же возглавил список блюд, от которых россияне устали — 18% опрошенных сообщили, что не хотят видеть «Оливье» на праздничном столе в этом году.

Второе место в списке любимых новогодних блюд заняла «Селёдка под шубой» — 15% упоминаний. Одновременно салат оказался вторым и в антирейтинге: 9% респондентов заявили, что он им надоел.

Отношение к икре и холодцу — сдержанное

Бутерброды и канапе с красной икрой заняли третье место среди любимых новогодних блюд — их выбрали 6% участников опроса. При этом отношение к икре остаётся неоднозначным: в списке блюд, от которых россияне устали, она получила 3% упоминаний.

Холодец показал более сдержанные результаты. В числе любимых новогодних блюд его назвали 3% респондентов, и ровно столько же участников опроса включили холодец в список надоевших блюд. Блюдо хоть и имеет свою аудиторию, но не вызывает массового энтузиазма.

Каждый третий россиянин доволен любым блюдом на новогоднем столе

32% участников опроса SuperJob сообщили, что у них нет блюд, от которых они устали к Новому году. Респонденты заявили, что готовы видеть на праздничном столе любое угощение, независимо от состава меню.

Этот вариант ответа стал самым популярным в антирейтинге новогодних блюд. Результаты показывают, что почти треть опрошенных не испытывает усталости от традиционного новогоднего стола и не выделяет отдельные блюда как надоевшие.

Женщины больше любят «Оливье», мужчины — мясо

Женщины чаще мужчин называли своими любимыми блюдами «Оливье», мандарины и бутерброды с красной икрой. При этом среди женщин выше и доля тех, кто устал от «Оливье» и холодца.

Мужчины чаще отдавали предпочтение мантам и пельменям, мясу по-французски и шашлыку. Также мужчины чаще признавались, что не понимают ажиотажа вокруг красной икры на праздничном столе.

«Оливье» — самый дорогой салат на новогоднем столе

Салат «Оливье» оказался самым дорогим среди традиционных новогодних блюд. По данным Росстата, на которые ссылаются «РИА Новости», приготовление «Оливье» на четырёх человек по классическому рецепту обойдётся в 576 рублей. В расчётах использовался стандартный набор ингредиентов: варёная колбаса, маринованные огурцы, зелёный горошек, майонез, яйца, картофель, морковь и репчатый лук.

«Селёдка под шубой» заняла третье место в списке самых дорогих новогодних салатов. Она обойдётся в 291 рублей за четыре порции (в прошлом году стоил 261 руб.). Подсчёт проводись исходя из ингредиентов: сельдь, два яйца, картофель, свекла, морковь, репчатый лук и майонез.