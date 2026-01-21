Средняя цена нового авто в 2026-м может достичь 3,8 млн ₽

Средняя стоимость нового легкового автомобиля в России в 2026 году может заметно увеличиться. Как сообщает ТАСС со ссылкой на президента ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексея Подщеколдина, рост цен составит около 10%, а средний чек приблизится к 3,85 млн рублей. Основной причиной подорожания станет постепенный отказ от «значительных скидок», которые поддерживали спрос в последние годы.

Рост цен может ограничить ключевая ставка

Согласно данным ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), в 2025 году средняя стоимость нового легкового автомобиля в России составила 3,54 млн рублей. Во второй половине года автосалоны стали постепенно сокращать объемы скидок, и, по оценке президента РОАД Алексея Подщеколдина, эта тенденция сохранится и в дальнейшем.

При этом скидки на автомобили не исчезнут полностью, но их влияние на цену станет менее заметным. По оценке РОАД, именно сокращение дисконтных программ, а не резкое повышение стоимости машин, будет главным драйвером роста цен на автомобили в 2026 году.

Ассоциация считает маловероятным сценарий, при котором средний рост превысит 10%. При снижении ключевой ставки и принятии дополнительных мер государственной поддержки подорожание может ограничиться 3–4%.

Главный прогноз на год — околонулевая динамика рынка

В 2026 году российский автомобильный рынок, по оценкам РОАД, останется на уровне 2025-го. Ожидается, что продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей составят около 1,4 млн единиц в год.

Рынок подержанных автомобилей, по прогнозам, тоже останется стабильным — около 7 млн проданных машин. В РОАД отмечают, что в текущих условиях нет факторов, способных вызвать резкий рост или резкое падение спроса. Ассоциация рассматривает такой сценарий как умеренно позитивный.

При негативном сценарии рынок новых авто сократится на 10%

По оценке ассоциации «Российские автомобильные дилеры», при неблагоприятном развитии экономической ситуации рынок новых автомобилей в 2026 году может сократиться примерно на 10%, что приведет к снижению объема продаж до 1,25 млн единиц.

Сегмент подержанных автомобилей при аналогичном сценарии также ожидает спад — по оценкам РОАД, снижение может составить около 7%, до 6,5 млн проданных машин.

Грузовой сегмент останется без роста

По прогнозам РОАД, рынок грузовых автомобилей в 2026 году останется без динамики. В стандартном сценарии продажи новых грузовиков могут составить около 65 тыс. единиц, тогда как подержанные машины будут продаваться в объёме примерно 300 тыс единиц.

Если же ситуация на рынке ухудшится, ассоциация оценивает возможное снижение продаж на приблизительно 5% в обоих сегментах — как среди новых, так и среди подержанных грузовых автомобилей.

Контекст

2025 год стал рекордным по ценам на автомобили в России. По данным «Автостата», в октябре средняя стоимость нового автомобиля оказалась на 8% выше, чем годом ранее, и на 2% выше, чем в сентябре. В абсолютных цифрах цена достигла 3,23 млн рублей. Средний автомобиль с пробегом в тот же период стоил около 1,23 млн рублей.

В экосистеме Сбера для автовладельцев ранее указывали, что рост интереса к автомобилям в конце 2025 года объясняется ожиданием увеличения утилизационного сбора, вступившего в силу с 1 декабря. Наибольшие изменения коснулись машин мощностью свыше 160 л.с., для которых перестал применяться льготный коэффициент.