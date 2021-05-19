Российский инженер создал программу для печати фото с экранов смартфонов и компьютеров

Инженер из Санкт-Петербурга Вячеслав Байталов разработал программу для Windows и Android, которая позволяет печатать фотографии прямо с экрана смартфона или ноутбука.
Программа получила название Printscreenter, сообщили RB.RU представители краудфандинговой платформы Boomstarter.
Для печати необходимо выбрать фото на носителе, настроить с помощью программы выдержку, яркость экрана и нажать на кнопку «В печать». Затем к смартфону или ноутбуку нужно приложить лист фотобумаги, и изображение будет перенесено на чувствительную поверхность листа. Далее, как при классической фотопечати, фотобумагу необходимо поочерёдно опустить в проявитель и фиксаж.
Печатать фотографии можно с экрана как смартфона, так и компьютера. В настоящий момент Printscreenter работает для смартфонов на Android и Windows, но автор также планирует адаптировать программу для iOS.
Я — инженер, который всё упрощает. Однажды я проснулся с мыслью, что надо попробовать взять старую добрую аналоговую фотобумагу, на которой все мы печатали в ХХ веке, и просто приложить её к экрану ноутбука! Пробы прошли успешно, но процесс был довольно сложным, и я радикально его упростил, написав программу для компьютера и смартфона. Теперь фотопечать превратилась в комфортное удовольствие, в темноте при красной лампе снова происходит магия.
В настоящий момент Байталов ведёт сбор средств на дальнейшее развитие проекта.
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Фото на обложке: Boomstarter.
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