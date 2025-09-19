Panasonic хочет улучшить аккумулятор Tesla Model Y от Маска

В планах Panasonic — всего за несколько лет разработать новую технологию — безанодный аккумулятор с повышенной ёмкостью. Компания рассчитывает, что к концу 2027 года эта технология обеспечит «мировой уровень» ёмкости. Такой аккумулятор позволит увеличить пробег электромобилей без изменения его объёма.

Экономия места — за счёт анода

По данным Panasonic, в новых аккумуляторах анод не будут изготавливать на заводе. Вместо этого анод будет сам формироваться при первой зарядке аккумулятора — когда на анодный токоприёмник будет осаждаться металлический литий. Освобождённое место позволяет разместить больше активного катодного материала на основе никеля, кобальта и алюминия. В итоге аккумулятор может хранить больше энергии при том же объёме.

+25% к ёмкости аккумулятора

Как пишет Reuters, если получится реализовать анод-свободную технологию, Panasonic ожидает увеличить ёмкость аккумулятора примерно на 25%. Для понимания: для Tesla Model Y это даст 145 км дополнительного пробега при том же размере аккумулятора.

Более того, можно реализовать другой вариант: сохранить тот же запас хода, но уменьшить аккумулятор, сделав его легче и — потенциально — дешевле.

Цель — сохранить лидерство в производстве батарей

О технологии безанодного аккумулятора Reuters сообщил один из руководителей Panasonic; презентацию позже провёл технический директор Сёитиро Ватанабэ, руководитель подразделения Panasonic Energy.

По их словам, похожие безанодные решения разрабатывают несколько производителей по всему миру, и Panasonic стремится сохранить ведущие позиции. При этом компания не раскрывает детали о производственных расходах.

Контекст

Panasonic остаётся поставщиком аккумуляторов для Tesla с 2014 года. Однако в августе доля Tesla на рынке электромобилей в США упала до минимального уровня почти за восемь лет — покупатели выбирали модели других брендов.

На фоне конкуренции между мировыми производителями Panasonic старается инвестировать в новые батарейные технологии. Для Tesla это потенциальный способ повысить привлекательность моделей на фоне снижения доли рынка, но пока не ясно, поможет ли эта технология Tesla снизить цены на электромобили.

Фото: SOPA Images / Contributor / Getty Images