«Вайлдберриз» запускает сервис для инвестиций «WB Копилка»

Wildberries & Russ (РВБ) готовит к запуску первый инвестиционный продукт экосистемы — «WB Копилка». Новый сервис позволит пользователям инвестировать в компании интернет-торговли, а доходность будет привязана к ключевой ставке Банка России. Возможность открыть «Копилку» появится в мобильном приложении Wildberries в ближайшее время.

Минимальный порог входа — 100 рублей

Wildberries & Russ (РВБ) делает очередной шаг в развитии финтех-направления и запускает продукт, который объединяет привычный для пользователей онлайн-шопинг с возможностью инвестировать в экономику e-commerce. «WB Копилка» станет первым инструментом, доступным широкой аудитории прямо внутри экосистемы Wildberries.

Главная идея сервиса — сделать инвестиции понятными, простыми и доступными для всех. Минимальная сумма входа составит 100 рублей, а доходность будет зависеть от ключевой ставки ЦБ РФ. Таким образом, пользователи смогут получать доход на уровне финансового рынка, не выходя из привычного приложения.

Инвестиции — продолжение пользовательского опыта

В компании отмечают, что запуск «WB Копилки» — это попытка объединить финансовую активность и повседневное потребительское поведение. Пользователи Wildberries, которые ежедневно совершают покупки на платформе, получат возможность стать инвесторами и участвовать в росте сегмента интернет-торговли.

По словам председателя правления «Вайлдберриз Банка» и главы финтех-направления РВБ Георгия Горшкова, ключевая задача проекта — демократизация инвестиций. На фоне снижения ставок по депозитам и растущего интереса к инвестиционным инструментам компания хочет предоставить пользователям возможность выгодно размещать средства без сложных финансовых решений и порогов входа.

Регуляторная поддержка и роль ЦБ

Развитие нового инвестиционного направления стало возможным благодаря режиму операторов инвестиционных платформ, введённому Банком России. Этот формат позволяет компаниям создавать безопасные и регулируемые инвестиционные сервисы.

Оператором платформы выступит «ВБ Инвест», включённый в реестр ЦБ как оператор инвестиционных платформ.

Следующий этап — инвестиции в продавцов Wildberries

В дальнейшем «WB Копилка» будет развиваться как инструмент экосистемного финансирования. Пользователи смогут направлять средства не только в крупные компании интернет-торговли, но и в бизнес продавцов, работающих на платформе Wildberries. Таким образом, маркетплейс создаст замкнутый инвестиционный контур, где покупатели, инвесторы и предприниматели объединены внутри единой цифровой инфраструктуры.

Подобная модель может стать новым форматом для российского рынка — аналогом краудинвестинговых моделей, где пользователи не просто покупают товары, но и участвуют в развитии самой экосистемы.

Контекст

Запуск «WB Копилки» стал первым крупным проектом финтех-направления Wildberries & Russ под руководством Георгия Горшкова — бывшего заместителя председателя правления ВТБ, который в июле возглавил «Вайлдберриз-Банк». Теперь он курирует развитие всех финансовых сервисов экосистемы.



Назначение Георгия Горшкова стало стратегическим шагом компании в сторону масштабной трансформации финтех-блока: именно под его руководством Wildberries развивает банковские продукты, внутренние платёжные решения и инструменты инвестирования для пользователей и партнёров.