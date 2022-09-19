Разработчик систем распознавания лиц NtechLab откроет офис в Таиланде — «Ъ»

Один из крупнейших российских разработчиков систем распознавания лиц NtechLab запланировал до конца года открыть офис в Таиланде, чтобы наладить экспорт своих продуктов в некоторые страны Юго-Восточной Азии.

Как сообщает газета «Коммерсантъ», NtechLab планирует расширять присутствие в Таиланде, Малайзии, Индонезии, Вьетнаме и Филиппинах.

Источник издания уточнил, что компания сформировала пул партнеров из 20 вендоров в этих странах. В настоящее время запущено несколько пилотов в регионе — они связаны с внедрением систем распознавания лиц.

В самой NtechLab не стали комментировать эту информацию.

NtechLab появилась в 2015 году, ее создали Артем Кухаренко и Александр Кабаков. Среди совладельцев также фонд Рубена Варданяна.

Выручка компании по итогам 2021 года превысила 1 млрд рулей, чистая прибыль составила 88 млн рублей.

У NtechLab есть платформа мультиобъектной видеоаналитики (FindFace Multi), которая распознает лица и силуэты людей, библиотека с решениями для видеоаналитики FindFace SDK, конструктор для разработки приложений для смартфонов с биометрической идентификацией Ntech KYC. Продукты компании заказывают крупные производители операционных систем, а также госучреждения и власти Москвы и области.

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