Разработчик систем распознавания лиц NtechLab откроет офис в Таиланде — «Ъ»

Один из крупнейших российских разработчиков систем распознавания лиц NtechLab запланировал до конца года открыть офис в Таиланде, чтобы наладить экспорт своих продуктов в некоторые страны Юго-Восточной Азии.
Как сообщает газета «Коммерсантъ», NtechLab планирует расширять присутствие в Таиланде, Малайзии, Индонезии, Вьетнаме и Филиппинах.
Источник издания уточнил, что компания сформировала пул партнеров из 20 вендоров в этих странах. В настоящее время запущено несколько пилотов в регионе — они связаны с внедрением систем распознавания лиц.
В самой NtechLab не стали комментировать эту информацию.
NtechLab появилась в 2015 году, ее создали Артем Кухаренко и Александр Кабаков. Среди совладельцев также фонд Рубена Варданяна.
Выручка компании по итогам 2021 года превысила 1 млрд рулей, чистая прибыль составила 88 млн рублей.
У NtechLab есть платформа мультиобъектной видеоаналитики (FindFace Multi), которая распознает лица и силуэты людей, библиотека с решениями для видеоаналитики FindFace SDK, конструктор для разработки приложений для смартфонов с биометрической идентификацией Ntech KYC. Продукты компании заказывают крупные производители операционных систем, а также госучреждения и власти Москвы и области.
Фото на обложке: Unsplash
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