Nvidia купила активы ИИ-стартапа Groq за $20 млрд

Nvidia договорилась о покупке активов Groq — стартапа в области искусственного интеллекта примерно за $20 млрд наличными, сообщает CNBC. Контракт даст компании доступ к разработкам Groq — технологиям ускоренной работы ИИ-моделей, которые Nvidia сможет интегрировать в свои будущие продукты.

Nvidia не покупает компанию целиком — только лицензирует продукты

По словам инвесторов Groq, Nvidia получает все ключевые активы стартапа, за исключением облачного бизнеса GroqCloud — он продолжит работу отдельно. Часть руководителей стартапа, включая основателя и CEO Джонатана Росса, перейдут работать в Nvidia и будут участвовать в масштабировании лицензированных технологий.

При этом Groq сохранит независимый статус и продолжит работу как отдельная компания. Новым CEO станет финансовый директор стартапа Саймон Эдвардс.

Гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг подчеркнул, что Nvidia не приобретает Groq целиком — речь идёт о лицензировании интеллектуальной собственности и найме команды, а не о покупке бизнеса.

Основатели Groq — выходцы из Google

Groq была основана в 2016 году бывшими инженерами Google. Джонатан Росс ранее участвовал в создании TPU — фирменных ИИ-чипов Google, которые используются в качестве альтернативы для графических процессоров Nvidia для ИИ.

В сентябре 2025 года Groq привлекла $750 млн инвестиций при оценке $6,9 млрд. Тогда компания заявляла, что средства пойдут на расширение дата-центров.

Технологии Groq откроют дополнительные сегменты рынка для Nvidia

Nvidia остаётся ключевым поставщиком чипов для дата-центров, которые используются для обучения и работы ИИ-моделей. Компания заявляла, что направляет значительную часть накопленных средств на развитие экосистемы ИИ и расширение линейки продуктов.

Как сообщили в Nvidia, технологии Groq позволят добавить новые сценарии использования и открыть дополнительные сегменты рынка, особенно в области инференса — работе ИИ-моделей в реальном времени после завершения их обучения.

Контекст

Сделка с Groq продолжает стратегию Nvidia по гибкому сотрудничеству со стартапами вместо их покупки. В июне 2025 года похожую модель использовала Meta* в партнёрстве со Scale AI. Тогда Meta* приобрела 49% акций стартапа за более чем $14 млрд и рассчитывала привлечь ключевых специалистов Scale AI, включая сооснователя Александра Ванга.

*Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ