NVIDIA представила новые видеокарты для ноутбуков

Компания NVIDIA представила новую серию ноутбуков с адаптированными видеокартами GeForce RTX 3050 и 3050 Ti. В числе новых возможностей заявлены трассировка лучей в реальном времени и DLSS на базе искусственного интеллекта.

Продажи ноутбуков начнутся в июне, цены будут стартовать от $799, сообщили RB.RU в пресс-службе компании.

Новые RTX-ноутбуки, обеспечивающие исключительную производительность в тонком корпусе, работают в два раза быстрее систем предыдущего поколения и обеспечивают плавный игровой процесс на уровне 60 fps в разрешении 1080p в популярных играх, таких, как Minecraft RTX и Call of Duty: Black Ops Cold War, заявляют в NVIDIA.

«Новая волна ноутбуков – это прекрасная возможность для апгрейда, особенно для тех геймеров и дизайнеров, которые давно хотели испытать магию RTX. В настоящий момент на рынке уже в пять раз больше тонких игровых ноутбуков на базе с GPU RTX, чем было в предыдущем RTX-поколении. Модели на базе GPU GeForce RTX 30 обеспечивают революционную производительность в мобильном форм-факторе», — отмечает директор по направлению ноутбуков в NVIDIA Марк Аверманн.

В числе главных преимуществ компания называет поддержку DLSS (Deep Learning Super Sampling) — технологии, позволяющей сглаживать края на объектах. Она поможет как геймерам, так и художникам: с её помощью удастся рендерить проекты в реальном времени без длительного ожидания окончания рендеринга сцен с трассировкой лучей, заявляют в NVIDIA.

Также компания представила серию ноутбуков Studio на базе RTX, созданных специально для цифровых художников. В NVIDIA заявляют, что новые портативные ПК позволят работать в творческих и профессиональных приложениях до 2 раз быстрее, чем предыдущее поколение. Видеоредакторы смогут работать с материалами в формате 8K RAW, использовать ИИ для упрощения рабочих процессов и сокращать время кодирования до 75%.

На российском рынке новые ноутбуки доступны у ASUS, также в ближайшие дни продажи новых моделей стартуют в сетях Citilink, DNS, «М.Видео».

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