Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

NVIDIA представила новые видеокарты для ноутбуков

Новости
Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Новостной редактор RB

Андрей Шляховский

Компания NVIDIA представила новую серию ноутбуков с адаптированными видеокартами GeForce RTX 3050 и 3050 Ti. В числе новых возможностей заявлены трассировка лучей в реальном времени и DLSS на базе искусственного интеллекта.

NVIDIA представила новые видеокарты для ноутбуков

Продажи ноутбуков начнутся в июне, цены будут стартовать от $799, сообщили RB.RU в пресс-службе компании. 

Новые RTX-ноутбуки, обеспечивающие исключительную производительность в тонком корпусе, работают в два раза быстрее систем предыдущего поколения и обеспечивают плавный игровой процесс на уровне 60 fps в разрешении 1080p в популярных играх, таких, как Minecraft RTX и Call of Duty: Black Ops Cold War, заявляют в NVIDIA.

«Новая волна ноутбуков – это прекрасная возможность для апгрейда, особенно для тех геймеров и дизайнеров, которые давно хотели испытать магию RTX. В настоящий момент на рынке уже в пять раз больше тонких игровых ноутбуков на базе с GPU RTX, чем было в предыдущем RTX-поколении. Модели на базе GPU GeForce RTX 30 обеспечивают революционную производительность в мобильном форм-факторе», — отмечает директор по направлению ноутбуков в NVIDIA Марк Аверманн.

В числе главных преимуществ компания называет поддержку DLSS (Deep Learning Super Sampling) — технологии, позволяющей сглаживать края на объектах. Она поможет как геймерам, так и художникам: с её помощью удастся рендерить проекты в реальном времени без длительного ожидания окончания рендеринга сцен с трассировкой лучей, заявляют в NVIDIA.

Также компания представила серию ноутбуков Studio на базе RTX, созданных специально для цифровых художников. В NVIDIA заявляют, что новые портативные ПК позволят работать в творческих и профессиональных приложениях до 2 раз быстрее, чем предыдущее поколение. Видеоредакторы смогут работать с материалами в формате 8K RAW, использовать ИИ для упрощения рабочих процессов и сокращать время кодирования до 75%. 

На российском рынке новые ноутбуки доступны у ASUS, также  в ближайшие дни продажи новых моделей стартуют в сетях Citilink, DNS, «М.Видео». 

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Konstantin Savusia / Depositphotos.

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Почему новая платформа для проведения NFT-аукционов Burnt Finance отказалась от Ethereum
  2. 2 Стартап Amai Proteins создал растительный белок, который может заменить сахар
  3. 3 «Люди должны привыкнуть к нейрогаджетам так же, как к смартфонам»
  4. 4 Госплатформа «Работа в России» сможет проверять дипломы и собирать вакансии других площадок
  5. 5 Израильский стартап научился производить кислород из лунного грунта
Успехи российских стартапов за рубежом
#Гордость
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

11 мая 2021

Премия молодых предпринимателей Young Awards 2021

11 мая 2021

Акселератор MGNTech

12 мая 2021

Неформальная встреча стартапов и инвесторов в Томске

Все ВОЗМОЖНОСТИ

Популярное

Колонки

Профессия таргетолог: как начать зарабатывать на настройке рекламы в соцсетях

Истории

Топ-7 альткоинов, которые принесут наибольшую прибыль в 2021 году

Новости

Европарламент принял резолюцию об отключении России от платежной системы SWIFT

Истории

Эксперимент: писательница целый месяц фиксировала, что делала каждые 15 минут в течение дня. Вот о чем она узнала

Новости

В МТС назвали смартфоны, от которых избавляются чаще всего