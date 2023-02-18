Итальянский стартап создал одежду для обмана камер распознавания лиц

Итальянский стартап Cap-able создал линию одежды, цель которой — обмануть камеры распознавания лиц. Дизайнеры используют паттерны, разработанные алгоритмами ИИ и вдохновленные миром природы, чтобы заставить системы наблюдений думать, что объект в фокусе — не человек, а жираф, зебра или собака, к примеру.

Авторы идеи из Италии не первые прониклись идеей отстаивать право на конфиденциальность посредством дизайнерских решений, напоминает Business Insider. Но коллекция Manifesto — первый проект Cap-able — создавалась на базе девятимесячных исследований.

Все виды одежды, входящие в коллекцию (свитера, толстовки, брюки и платья) показывают минимум 60% эффективности. Тестирования проводились с использованием YOLO, алгоритма обнаружения объектов в реальном времени.

Федерика Бусани, сооснователь туринского стартапа, считает, что «биометрическое наблюдение представляет угрозу свободе выражения мнений, передвижения, самовыражения».

На сайте компании сказано: «Целью коллекции Manifesto является не создание плаща-невидимки, а повышение осведомленности и защита прав владельца, где это возможно».

Стоит одежда недешево: свитер, к примеру, обойдется в $450, но основатели стартапа, нашедшие инвестиции в свою линейку на краудфандинговой платформе Kickstarter, уверены, что вскоре будет все больше людей, заботящихся о своей конфиденциальности.

Пока за месяц фирме удалось реализовать около 70 товаров — в основном в США, Великобритании и Италии.

Фото на обложке: Cap-able