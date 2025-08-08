Один кабинет для всего ритейла: «Яндекс» запустил платформу — экспертная оценка
Разместить рекламу в ритейле теперь можно без IT-затрат
«Яндекс» решил объединить онлайн и офлайн в одной рекламной экосистеме. Новый сервис — «Яндекс Ритейл Медиа» — обещает ритейлерам новые источники дохода, а брендам — единый вход на витрины ведущих сетей. Первые партнёры уже в бета-тесте, но на рынке звучат и осторожные оценки: продукт перспективный, но пока не до конца готов.
Платформа вышла в бета, но не все спешат в неё заходить
Новый интерфейс «Яндекс Ритейл Медиа» даёт ритейлерам монетизацию без собственных IT-затрат, управление рекламой и аналитику в одном кабинете. В бета-тесте уже идут кампании онлайн и на экранах в магазинах, осенью появится управление через Директ. Первые партнёры — «Магнит», «Дикси», «Мираторг», «Комус» в офлайне и АСНА, Exist, Emex в онлайне. Но все спешат в проект.
«"ВкусВилл" пока не присоединился к платформе Яндекса Ритейл Медиа. Но мы обязательно изучим опыт коллег по рынку и, если увидим ценность для наших покупателей, то рассмотрим возможность протестировать и этот инструмент», — заявили в пресс-службе «ВкусВилла».
Рынок оценивает инструмент, но ждёт доработки
Антон Огай, руководитель партнёрских сервисов Яндекс Рекламы, объяснил, что до появления Яндекс Ритейл Медиа продвижение в интернет-магазинах требовало от производителей и поставщиков индивидуальных договорённостей с каждой площадкой. При этом ритейлеры, как правило, не имели инструментов для гибкой настройки промо, таргетинга и аналитики эффективности.
«Любой бизнес и сейчас может через Директ размещать рекламу на площадках РСЯ. Но есть категория бизнесов — производители и поставщики — которым нужна возможность быстро, удобно и централизованно запускать продвижение именно на инвентаре ритейлеров и анализировать её эффективность по единой методологии. Этот инвентарь им нужен потому, что именно на этих ресурсах находится их целевая аудитория, и она уже готова к покупке», — отметил Антон Огай, руководитель партнёрских сервисов Яндекс Рекламы.
По мнению Анастасии Беккер, е-commerce-директора Commeta by Media Instinct Group, пока продукт не до конца готов, остаётся открытым вопрос, кому именно этот инструмент окажется нужнее — продавцам, рекламодателям, клиентам или площадкам.
«Удобный и функциональный кабинет, с которым так или иначе работает львиная доля рынка, — безусловно, отличная история. Но всё же не стоит забывать, что в России монополия, мягко говоря, не приветствуется», — даёт оценку Анастасия Беккер, е-commerce-директора Commeta by Media Instinct Group.
Почему в e-commerce всё сложнее, чем в ТВ и наружке
Анастасия Беккер напомнила, что попытки создать объединённый сервис предпринимались не раз и не только в e-commerce, но и в других сегментах рекламы. По её словам, действительно успешный и работающий уже много лет кейс — это «Национальный Рекламный Альянс» (НРА) в телевизионной рекламе, аналогов за столько лет так и не появилось.
Вторым примером эксперт назвала оператора наружной рекламы Russ, объединившегося с Wildberries в компанию РВБ. Эта структура, по её словам, фактически монополист в наружной рекламе и даёт высокий уровень сервиса.
В e-commerce, отметила Беккер, такой интеграции пока нет: рынок слишком диверсифицирован, направлений много, нюансов на каждой платформе ещё больше, а технологическое развитие сильно варьируется — от уровня Ozon и «Яндекса» до менее развитых игроков.
Прямых конкурентов пока нет
Эксперт считает, что Яндекс Ритейл Медиа сегодня не имеет явных конкурентов. В оценке возможных рисков для ритейла она категорична: угроз не видит. Платформа, по её мнению, не предполагает обязательного подключения всех игроков.
Даже при внешнем сходстве форматов, вроде баннерных каруселей или «товаров дня», продуктовая и технологическая база у каждой e-com площадки своя. Поэтому, как подчеркнула Беккер, ключевая задача для участников — работать так, как им удобно.
Прямые сделки никуда не денутся
Эксперт считает, что в ближайшие три года вряд ли получится объединить в одной платформе все форматы и каналы.
«Есть клиенты, которые работают напрямую с площадками — им это удобно и комфортно. Есть те, кто предпочитает агентства, и это связано с масштабами их бизнеса. Каждое размещение — это отдельный кейс, и полностью исключить прямые сделки вряд ли получится», — объясняет Анастасия Беккер, е-commerce-директора Commeta by Media Instinct Group.
Онлайн как двигатель прогресса
Анастасия Беккер убеждена, что любые новые бизнес-, технологические и рекламные решения неизбежно трансформируют рынок. Она напомнила, что в 2018 году появление маркетплейсов воспринимали скептически, особенно в сегментах FMCG и продуктов питания. Однако всего за семь лет, под воздействием внешних факторов, эти платформы сформировали новые привычки потребления.
«Ритейл в целом огромен, но он стагнирует. А онлайн-ритейл даёт тот самый буст для роста продаж, масштабирования бизнеса, классных изменений и рекламных инноваций», — заключила Анастасия Беккер, е-commerce-директора Commeta by Media Instinct Group.
