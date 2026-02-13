OpenAI обвинила DeepSeek в использовании её технологий

OpenAI уведомила американских законодателей о том, что китайская компания DeepSeek использует «недобросовестные» способы для получения результатов работы передовых ИИ-моделей. Речь идёт о практике «дистилляции» — методе, при котором ответы одной ИИ-системы применяются для обучения другой, пишет Bloomberg. В OpenAI считают, что подобные действия могут затрагивать коммерческие интересы разработчиков..

OpenAI заявила о системной дистилляции и обходе ограничений

В документе, направленном законодателям, компания заявила, что DeepSeek могла обучать собственные решения на основе выводов нейросетей OpenAI — в частности, ChatGPT. По их версии, такие случаи носят не единичный характер и требуют дополнительного внимания со стороны регуляторов.

Также в стартапе сообщили о выявлении новых схем, которые помогают обойти ограничения доступа к сервису. В ходе внутренней проверки компания установила, что аккаунты, связанные с сотрудниками DeepSeek, стремились обойти ограничения, подключаясь к сервисам через сторонние маршрутизаторы. Такой способ, как утверждается, позволял маскировать источник обращений к моделям и снижал эффективность встроенных механизмов защиты.

Дистилляция моделей ИИ может стать риском для коммерческого успеха бизнеса

В OpenAI указывают, что широкое применение дистилляции способно создать угрозу для коммерческой модели бигтех-компаний, вкладывающих миллиарды долларов в развитие ИИ-инфраструктуры и получающих доход от подписок пользователей.

Многие китайские модели, включая DeepSeek, не требуют ежемесячной подписки. Как уточняют в OpenAI, это создаёт дисбаланс на рынке и усиливает конкурентное давление на рынке искусственного интеллекта.

Контекст

Рынок ИИ-сервисов продолжает быстро расти и становится всё более конкурентным. По данным Similarweb, в январе 2026 года сайт ChatGPT зафиксировал 5,7 млрд посещений, Google Gemini — 2,1 млрд, а Claude от Anthropic — 202,9 млн.

Grok от xAI Илона Маска занял третье место по посещаемости среди ИИ-ботов: в январе более 53% его аудитории составили новые пользователи, что стало самым высоким показателем притока среди крупных платформ.

DeepSeek активно наращивает аудиторию в отдельных странах. В России доля пользователей нейросети достигает 43% — во многом благодаря бесплатной модели доступа. Во втором полугодии 2025 года нейросети в целом использовали 16,3% населения мира, и этот показатель продолжает расти.