ИИ Grok Илона Маска стал третьим по популярности в мире

Нейросеть Grok от xAI Илона Маска в январе 2026 года посетили 314 млн пользователей, что сделало её третьей в мире по трафику среди чат-ботов, сообщил Forbes. Сервис обошёл китайский DeepSeek, который зафиксировал 298,3 млн визитов. Лидером на данный момент остаётся ChatGPT — с аудиторией свыше 5 млрд.

Больше половины аудитории Grok — новые пользователи

По данным Similarweb, на которые ссылается Forbes, рост Grok обеспечен притоком новых пользователей. В январе 53,8% уникальных посетителей были новыми — это самый высокий показатель соотношения новых и возвращающихся пользователей среди крупных чат-ботов.

Forbes уточняет, что статистика учитывает только посещения отдельного сайта Grok и не включает использование сервиса внутри соцсети X.

Количество посещений ChatGPT снизилось с октября 2025-го

Лидером рынка остаётся ChatGPT от OpenAI — 5,7 млрд посещений сайта в январе 2026го. Второе место занимает Google Gemini — у него 2,1 млрд визитов.

ИИ Claude от компании Anthropic стал пятым по посещаемости — 202,9 млн визитов.

Пик посещаемости ChatGPT пришёлся на октябрь 2025-го — 6,2 млрд визитов, после чего показатель немного снизился. В июле 2025-го и в январе 2026-го у ChatGPT было одинаковое число визитов — 5,7 млрд.

Аудитория Gemini выросла почти втрое за полгода

По данным Similarweb, ИИ Gemini от Google активно наращивает аудиторию. С июля 2025 года количество посещений нейросети выросло почти втрое — с чуть менее 700 млн до 2,1 млрд.

В январе 2026-го Gemini стал самым быстрорастущим чат-ботом месяца, прибавив более 19% к предыдущему месяцу.

На фоне увеличения аудитории xAI переживает кадровые перестановки

На этой неделе компанию xAI Илона Маска покинули два сооснователя. Исследователь Джимми Ба сообщил, что уходит из компании, не назвав причины. Сооснователь Тони Ву написал в X, что подал в отставку, отметив, что«пришло время для следующей главы».

Financial Times писала о напряжённости в технической команде и требованиях улучшить производительность ИИ-модели. По данным издания, в последние месяцы компанию покинули ещё несколько ключевых сотрудников, и в результате осталось около половины первоначального состава.

Илон Маск остаётся самым богатым человеком мира

По оценке Forbes, состояние Илона Маска составляет $852,8 млрд. Он остаётся самым богатым человеком в мире и первым, чьё состояние превысило $800 млрд.

Основная часть капитала связана с его долями в Tesla и SpaceX. Ранее Forbes оценивал, что покупка SpaceX компанией xAI добавила к состоянию Илона Маска около $84 млрд.