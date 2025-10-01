Opera бросает вызов OpenAI, Perplexity и Arc: компания представила рынку новый браузер Neon — он с ИИ-агентом
Opera запустила новый браузер Neon
Норвежская компания Opera Software представила новый браузер Neon со встроенным ИИ-помощником. Он может заполнять формы, сравнивать данные на разных сайтах и даже писать код. С этим запуском Opera напрямую вступает в гонку с конкурентами — от Perplexity и The Browser Company до OpenAI, которые также готовят собственные браузеры с ИИ-агентами.
Браузеры соревнуются в ИИ
Opera выходит на рынок, где уже заявили о себе стартап Perplexity с браузером Comet и The Browser Company с Arc Dia. По данным Reuters, к гонке готовится подключиться и OpenAI, разрабатывая свой ИИ-браузер на базе Chromium с интеграцией агента Operator. В итоге конкуренция превращает браузер в новое поле борьбы за внимание пользователей — от поиска до автономного выполнения задач.
Что умеет Neon от Opera
Главная особенность Neon — функция Neon Do, которая позволяет ИИ перемещаться по страницам и выполнять действия за пользователя без отправки данных во внешние облака. Среди других функций:
- «Задачи» (Tasks) — автономные рабочие пространства, где ИИ анализирует данные сразу из нескольких источников;
- «Карточки» (Cards) — шаблоны для автоматизации одни и тех же действий.
Браузер по подписке
Neon позиционируется как продукт по подписке для продвинутых пользователей. Ранний доступ уже открыт, массовый запуск запланирован на ближайшие месяцы. Такой шаг демонстрирует, что рынок ИИ-браузеров становится не только технологическим, но и коммерческим направлением, где компании ищут новые источники выручки.
Рост Opera на фоне ИИ-оптимизма
За последние три года акции Opera, котирующиеся в США, показали стремительный рост — инвесторы положительно оценили стабильное превышение ожидаемой прибыли и стратегический поворот компании к продуктам с ИИ, пишет Reuters. Сегодня аудитория браузеров Opera превышает 300 млн активных пользователей на десктопе и мобильных устройствах.
Контекст
Основанная в 1995 году и базирующаяся в Осло, Opera всегда позиционировала себя как нишевого игрока, готового экспериментировать. С Neon компания стремится занять место в новой категории «браузеров с ИИ-агентами». Пользователи получают инструмент не только с выходом в интернет, но и с полноценным помощником, а рынок сворачивает на другой вектор развития — где будущее браузеров будет определяться не интерфейсом, а глубиной интеграции искусственного интеллекта.
