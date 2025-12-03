29-летняя бразильянка стала самой молодой миллиардершей мира

Как сообщает Forbes, самой молодой self-made-миллиардершей в мире стала Луана Лопес Лара. Состояние предпринимательницы выросло после нового раунда инвестиций её платформы Kalshi: в рамках него стартап привлек $1 млрд — и достиг оценки $11 млрд. Теперь доля каждого — Лопес Лары и второго сооснователя Тарека Мансура — оценивается в $1,3 млрд.

От балетной школы — к созданию финансового стартапа

Луана Лопес Лара выросла в Бразилии и с раннего возраста занималась балетом в школе Большого театра в Бразилии. После окончания учебного заведения она выступала как профессиональная балерина в Австрии, но решила сменить карьеру и поступила в Массачусетский технологический институт в США.

В университете она изучала компьютерные науки, участвовала в олимпиадах и проходила стажировки в Bridgewater Associates (один из крупнейших хедж-фондов мира) и Citadel (глобальная инвесткомпания). В то же время она познакомилась с Тареком Мансуром — именно с ним она и основала платформу Kalshi. Идея стартапа возникла во время их совместной стажировки в трейдинговой компании, где они обсуждали, что участники рынков фактически торгуют ожиданиями будущих событий.

Первая регулируемая платформа с прогнозами

В 2019 году Луана Лопес Лара и Тарек Мансур были приняты в Y Combinator — один из крупнейших мировых стартап-акселераторов, который помогает технологическим компаниям пройти ранние стадии развития. Именно здесь они начали работу над стартапом.

В 2020 году Kalshi стала первой в США федерально регулируемой платформой прогнозных контрактов. Это финансовый рынок, где пользователи торгуют бинарными контрактами, привязанными к вероятности будущих событий — политических, экономических, спортивных или климатических. Контракты закрываются по $1 в случае наступления события и по $0, если оно не произошло.

Инвестиционный раунд в 2025-м — на $1 млрд

В 2025 году Kalshi привлекла $1 млрд при оценке $11 млрд. Раунд возглавил Paradigm, участие приняли Sequoia Capital, Andreessen Horowitz и Y Combinator. Оценка компании выросла с $2 млрд в июне до $11 млрд к декабрю — более чем в пять раз за полгода.

Объёмы торговли также резко увеличились: в ноябре 2025 года они достигли $5,8 млрд — в восемь раз больше, чем летом. Более 90% оборота формируют спортивные контракты. Основатели владеют примерно 12% акций каждый, что и обеспечило им статус миллиардеров.

Контекст

На рынке прогнозных контрактов усиливается конкуренция. В октябре 2025 года финансовая платформа Polymarket получила оценку $8 млрд после сделки на $2 млрд с владельцем Нью-Йоркской фондовой биржи. Основатель сервиса, 27-летний Шейн Коплан, стал самым молодым self-made миллиардером.

По данным аналитиков, объёмы торгов на Polymarket с лета выросли более чем втрое — до $4,3 млрд. На этом фоне рынок прогнозных контрактов превращается в новый класс финансовых инструментов, активно привлекающий инвесторов.