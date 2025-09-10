От 90 000 до 300 000 ₽: российские ритейлеры открыли предзаказ на новые iPhone 17
Купить новый айфон в России можно даже за 90 тыс. ₽
Вчера состоялась ежегодная презентация Apple, на которой компания показала новую линейку iPhone 17. Российские ритейлеры уже открыли предзаказы и обозначили первые ценники на новые устройства. Диапазон цен — от 90 тысяч до 300 тысяч рублей в зависимости от модели, объёма памяти и условий доставки.
Средняя ставка по рынку
В среднем базовый iPhone 17 в России стоит около 110–115 тысяч рублей, iPhone Air обойдётся в 135–150 тысяч, версия Pro — в 165–170 тысяч, а Pro Max — от 170 тысяч и вплоть до 300 тысяч рублей за топовые конфигурации. Стоимость примерно в 1,5-2 раза выше, чем официальный американский прайс, а в отдельных случаях переплата доходит почти до трёх раз.
Ozon — ставка на Pro
В Ozon предзаказы открылись через несколько часов после презентации. По данным пресс-службы, первые поставки начнутся в начале октября.
- iPhone 17 — от 112 990 до 125 990 ₽
- iPhone Air — от 149 999 до 209 990 ₽
- iPhone 17 Pro — от 165 990 до 224 990 ₽
- iPhone 17 Pro Max — от 189 990 до 289 990 ₽
Компания прогнозирует особый спрос на iPhone 17 Pro 256 ГБ за 165 990 ₽. По опыту прошлых лет именно эта модель быстрее всего уходит в предзаказах.
CDEK.Shopping — выкуп за границей
CDEK.Shopping предлагает заказать устройства с доставкой напрямую из Apple Store после старта продаж 19 сентября. Цена указана без учёта пошлин, поэтому конечная сумма может оказаться выше.
- iPhone 17 — от 90 591 ₽
- iPhone Air — от 120 485 ₽
- iPhone 17 Pro — от 137 536 ₽
- iPhone 17 Pro Max — от 156 781 ₽
Кроме смартфонов доступны Apple Watch и AirPods Pro. Сервис ориентируется на пользователей, которые хотят получить новинку одними из первых, не дожидаясь официальных поставок в Россию.
Яндекс Маркет — со «Сплитом» и доставкой с 19 сентября
На «Яндекс Маркете» предзаказы стартуют 10 сентября, а доставка начнётся после 19 сентября. Забрать заказ можно в пункте выдачи или курьером.
- iPhone 17 — от 110 000 ₽
- iPhone Air — от 135 000 ₽
- iPhone 17 Pro — от 143 000 ₽
- iPhone 17 Pro Max — от 152 000 ₽
Кроме того, «Маркет» предлагает оплату через сервис «Сплит» в «Яндекс Пэй», что позволяет разбить покупку на части.
МТС — верхняя планка
У МТС самые широкие ценовые вилки, что связано с разными вариантами комплектаций.
- iPhone 17 — 109 990–134 990 ₽
- iPhone Air — 144 990–199 990 ₽
- iPhone 17 Pro — 164 990–224 990 ₽
- iPhone 17 Pro Max — 184 990–299 990 ₽
Самая дорогая конфигурация — Pro Max почти за 300 тысяч рублей..
Wildberries — впервые по предзаказу
Wildberries открыл предзаказ сразу на все вариации iPhone 17, разместив более 1 100 карточек смартфонов. Дополнительно доступно около 800 аксессуаров для новых моделей Apple. Предзаказные товары отмечены специальной плашкой, а сроки доставки отображаются прямо при оформлении.
Для маркетплейса это первый опыт масштабного предзаказа техники Apple, и компания явно делает ставку на вовлечение фанатов бренда.
