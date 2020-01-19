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Белорусское приложение «Отдам даром» вышло на российский рынок
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Анна Бородкина
Белорусское приложение, в котором можно бесплатно отдать вещь за «карму» запустилось в Москве. Об этом сообщил у себя в фейсбуке фаундер Сергей Лепченков.
Белорусское приложение «Отдам даром» вышло на российский рынокАнна Бородкина
«Отдам даром» запустился Беларуси в 2018 году. По словам фаундера, сервис позиционирует себя как «Uber по избавлению от вещей».
- Как рассказал Лепченков Habr, приложение построено на системе «кармы». Чем больше товаров лучшего качества отдает пользователь, тем больше у него кармы. Каждый может брать столько вещей, сколько он сам отдает.
- Если у пользователя мало кармы, то для повышения можно позвать в приложение друзей или докупить нужное количество. Чтобы заработать ее, нужно отдавать больше вещей лучшего качества.
- Если всего один человек откликается на объявление, то он и забирает вещь. Когда на один лот набирается несколько желающих, начинается аукцион. Чем больше участников торгов, тем больше кармы придется отдать.
- Сейчас проект намерен запуститься в других странах. 16 января вышло приложение, работающее в Москве. В ближайшее время планируется запуск в городах США и Европы. Для иностранного рынка проект получил название GiveAway.
- По словам Лепченкова, на данный момент проект развивается на деньги фаундеров.
Фото: StunningArt / Shutterstock
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