Ozon введет специальные условия для части продавцов в преддверии «черной пятницы»

Ozon вводит специальные условия для части продавцов в преддверии «черной пятницы». Услуга кросс-докинга и размещение на складах Ozon некоторых товаров станут бесплатными.

Ozon с 9 октября вводит специальные условия для продавцов, которые реализуют на площадке востребованные товары. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса.

Востребованными Ozon посчитал товары стоимостью от 2 тыс. рублей и попадающие под один из критериев:

были заказы за последние 60 дней (90 дней для предметов одежды); остатки товара на складах будут проданы за 180 дней (по прогнозу); товар еще не был на складе или находится там менее 60 дней.

Такие товары получат отметку «Super», продавец увидит это в личном кабинете.

Условия будут действовать для продавцов, которые продают товары со склада Ozon (FBO).

«Доставка поставок, в которых окажется бОльшая половина товаров с отметкой “Super” будет бесплатной до любых складов маркетплейса, они получат расширенные слоты для отгрузок и ускоренную обработку товаров на складах», – отметили в Ozon.

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