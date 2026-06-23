М.Видео вложит 9 млрд рублей в ИИ и цифровые сервисы — компания обновит сайт и приложение

М.Видео инвестирует около 9 млрд рублей в развитие технологий и цифровых продуктов в 2026 году. Средства направят на модернизацию ИТ-инфраструктуры, внедрение ИИ, автоматизацию бизнес-процессов, а также запуск обновлённых версий сайта и мобильного приложения. Новые инвестиции должны повысить эффективность бизнеса, ускорить запуск продуктов и улучшить клиентский опыт.

М.Видео модернизирует поиск и рекомендации

Значительная часть вложений будет направлена на развитие пользовательских сервисов. М.Видео готовит масштабное обновление сайта и мобильного приложения с новой технологической архитектурой и переработанным дизайном.

Компания планирует улучшить персонализацию, модернизировать поиск и рекомендательные механизмы, повысить производительность платформ и добавить новые инструменты для покупателей и партнёров маркетплейса.

ИИ в компании уже используют для создания карточек товаров, улучшения поиска и анализа данных

Сейчас технологии искусственного интеллекта уже используются в компании для создания и наполнения карточек товаров, улучшения качества поиска, анализа данных и решения внутренних задач. В дальнейшем число сценариев применения ИИ будет расширяться как в клиентских сервисах, так и внутри компании, сообщает пресс-служба.

Гендиректор «М.Видео» Владислав Бакальчук отметил, что технологии стали одним из ключевых факторов конкурентоспособности бизнеса. По его словам, компания рассматривает искусственный интеллект как один из основных драйверов повышения эффективности и качества клиентского опыта.

Фокус на логистике и маркетплейсе

Отдельное направление инвестиций связано с развитием логистической инфраструктуры и маркетплейса. Компания продолжит совершенствовать системы управления складами и обработкой заказов, а также развивать модель DBS*Схема работы на маркетплейсах, при которой продавец хранит товары на собственном складе и самостоятельно упаковывает и доставляет их покупателю. и расширять инструменты для партнёров платформы.

За последние годы М.Видео уже реализовала ряд крупных технологических проектов, включая создание собственного ИТ-контура для трансграничной торговли, развитие микросервисной архитектуры и поэтапную замену монолитных решений распределёнными системами.

Контекст

Ранее М.Видео запустили собственные ПВЗ — за первую неделю после старта партнёрской программы компания получила более 1 тыс. заявок от предпринимателей на открытие точек. До конца 2026 года ритейлер планирует запустить не менее 5 тыс. ПВЗ по всей России.

М.Видео запустит не менее 5000 ПВЗ в России до конца 2026 года — точки займутся обслуживанием и установкой техники Владельцы точек также смогут предоставлять дополнительные услуги — например, сборку, установку и подключение техники Читайте также

Пункты выдачи будут заниматься не только выдачей заказов, но и доставкой крупногабаритных товаров, включая бытовую технику и мебель. Кроме того, партнёры смогут зарабатывать на дополнительных услугах — сборке, установке и подключении техники, а также на сервисах курьерской доставки.