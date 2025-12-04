Pantone назвал цвет 2026 года — впервые это оттенок белого

Pantone Color Institute объявил цвет 2026 года — впервые выбор пал на оттенок белого под названием «Облачный танцор» (Cloud Dancer). Эксперты института описывают его как «воздушный и сбалансированный» белый, который должен передавать ощущение спокойствия и ясности.

В основе 2026 года — визуальный минимализм

Cloud Dancer — это нейтральный белый оттенок PANTONE 11-4201 без ярко выраженного тёплого или холодного подтона. В институте Pantone подчеркнули, что более яркий или холодный белый создаёт ощущение стерильности и отчуждения, поэтому команда остановилась на более естественном оттенке.

Исполнительный директор института Леатрис Эйсман отмечает, что Cloud Dancer связан с идеей упрощения, очищения визуального пространства и отказа от перегруженности. Такой оттенок, по её словам, помогает сосредоточиться и воспринимать информацию спокойнее.

Впервые в истории цвет года — белый

С 1999 года Pantone ежегодно определяет цвет, который, по мнению экспертов, отражает настроение и культурные тенденции года. Команда института анализирует технологии, искусство, моду, дизайн, социальные ценности и визуальные тренды, чтобы выявить актуальные цветовые направления.

Вице-президент института Лори Прессман подчеркнула, что выбор начинается с наблюдения за тем, какие цветовые семейства встречаются в новых коллекциях, медиа и проектах дизайнеров. Затем команда выбирает конкретный оттенок и уделяет внимание даже его названию — поскольку оно формирует первое впечатление.

По мнению редакции Pantone, выбранный оттенок Cloud Dancer перекликается с актуальными модными тенденциями — воздушными силуэтами, натуральными фактурами, перьями и лёгкими тканями. В интерьерах оттенок ассоциируется с «чистотой без холода» и «структурностью без излишней строгости». Цвет хорошо сочетается с древесиной, камнем и другими природными материалами, при этом не перегружая пространство.

Контекст

В последние годы Pantone отдаёт предпочтение мягким, природным и «эмоционально комфортным» оттенкам. Эта тенденция прослеживается на протяжении нескольких сезонов и отражает стремление индустрии к спокойным, тёплым и уравновешенным цветовым решениям.

Цветом 2025 года стал Mocha Mousse — тёплый коричневый оттенок, который институт описывал как гармоничный и «чувственно уютный». Годом ранее выбор пал на Peach Fuzz — светлый персиковый тон, связанный с идеями заботы и мягкости.

В 2023 году Pantone также выбрал природный оттенок Viva Magenta, а ранее — насыщенный Very Peri, который отражал оптимистичные и экспериментальные направления в моде.