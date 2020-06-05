Минтранс разработает единые стандарты оплаты проезда в городском общественном транспорте, что позволит внедрить универсальный билет для оплаты поездки в любом регионе страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

В России введут единый для всех регионов проездной