В России введут единый для всех регионов проездной
Минтранс разработает единые стандарты оплаты проезда в городском общественном транспорте, что позволит внедрить универсальный билет для оплаты поездки в любом регионе страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.
«Перед Минтрансом стоит задача реализовать данное мероприятие до конца 2021 года», — сообщил директор департамента цифровой трансформации Минтранса РФ Дмитрий Баканов.
В министерстве уточнили, что для этого в регионах внедрят передовые цифровые технологии, в том числе бесконтактные способы оплаты проезда.
Перевозчики смогут оснастить транспортные средства стационарными валидаторами, мобильными терминалами и воспользоваться цифровыми сервисами мониторинга пассажиропотока и выручки, учета выпадающих доходов, контроля оплаты проезда, отметили в Минтрансе.
Внедрение универсального билета повысит привлекательность общественного транспорта для населения, считают в министерстве.
Кроме того, ожидается, что единые стандарты оплаты проезда позволят регионам оптимизировать расходы бюджетов на субсидии и повысить налогооблагаемую выручку за счет прозрачного учета пассажирских перевозок.
Фото: Unsplash
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