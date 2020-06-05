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В России введут единый для всех регионов проездной

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Минтранс разработает единые стандарты оплаты проезда в городском общественном транспорте, что позволит внедрить универсальный билет для оплаты поездки в любом регионе страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

В России введут единый для всех регионов проездной

«Перед Минтрансом стоит задача реализовать данное мероприятие до конца 2021 года», — сообщил директор департамента цифровой трансформации Минтранса РФ Дмитрий Баканов.

В министерстве уточнили, что для этого в регионах внедрят передовые цифровые технологии, в том числе бесконтактные способы оплаты проезда.

Перевозчики смогут оснастить транспортные средства стационарными валидаторами, мобильными терминалами и воспользоваться цифровыми сервисами мониторинга пассажиропотока и выручки, учета выпадающих доходов, контроля оплаты проезда, отметили в Минтрансе.

Внедрение универсального билета повысит привлекательность общественного транспорта для населения, считают в министерстве.

Кроме того, ожидается, что единые стандарты оплаты проезда позволят регионам оптимизировать расходы бюджетов на субсидии и повысить налогооблагаемую выручку за счет прозрачного учета пассажирских перевозок.

Фото: Unsplash

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