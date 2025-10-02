Павел Дуров открывает ИИ-лабораторию в Астане: Казахстан становится центром инноваций для Telegram
Павел Дуров запустил ИИ-лабораторию в Казахстане
На форуме Digital Bridge в Астане основатель Telegram Павел Дуров анонсировал запуск ИИ-лаборатории в Казахстане в рамках стратегического партнёрства с властями страны. Лаборатория будет разрабатывать новые технологии, которые объединят возможности нейросетей и блокчейн-решений. Этот шаг укрепит позиции Telegram в области искусственного интеллекта и криптографии и сделает Казахстан важным игроком на технологической карте мира.
Новый проект в Казахстане — о ИИ и блокчейне
Год назад Telegram открыл свой первый региональный офис в Казахстане и теперь расширяет своё присутствие, запустив специализированную лабораторию ИИ в здании международного центра Alem AI. Павел Дуров сообщил, что лаборатория будет работать в сотрудничестве с суперкомпьютерным кластером, который ранее был запущен министерством искусственного интеллекта и цифрового развития республики.
По словам предпринимателя, в рамках проекта будет разработана инновационная технология, которая позволит интегрировать возможности нейросетей с децентрализованной системой блокчейн. По словам предпринимателя, новые решения смогут обеспечивать приватность и защиту данных при использовании ИИ-технологий в различных сферах.
«Технология позволит более чем миллиарду людей использовать функции ИИ конфиденциально, прозрачно и эффективно. Мы надеемся, что казахстанский суперкомпьютерный кластер станет первым крупным поставщиком вычислительных мощностей для этой сети», — отметил Павел Дуров на форуме Digital Bridge в Астане.
Предполагается, что разработки лаборатории будут интегрированы непосредственно в сам Telegram. По сути, это позволит улучшить функционал всех сервисов мессенджера, добавив возможности для более глубокого взаимодействия с искусственным интеллектом. Суперкомпьютерный кластер Казахстана ускорит процесс их внедрения, обеспечив вычислительные мощности.
Казахстан — стратегический партнёр для Telegram
Казахстан, в свою очередь, получает не только высокотехнологичную лабораторию, но и доступ к передовым технологиям, которые позволят стране занять важное место в мировой технологической экосистеме. Министерство искусственного интеллекта Казахстана и создаваемая инфраструктура для высокоскоростных вычислений станут ключевыми драйверами для развития новых технологий в регионе.
Ключевым моментом является то, что с этим проектом Казахстан становится центром, где осуществляется не только развитие технологий ИИ, но и их внедрение на глобальном уровне. Интеграция с Telegram и суперкомпьютерным кластером позволяет республике укрепить свои позиции как важного игрока в технологической гонке.
Благотворительные и образовательные инициативы
В рамках своей поездки в Казахстан Павел Дуров также посетил частную школу для одарённых детей из сельских районов. Он является попечителем учебного заведения и уже пожертвовал $350 тыс. на обучение 12 перспективных подростков. Этот жест стал частью долгосрочной стратегии Дурова по поддержке социальной сферы, образования и создания возможностей для молодых людей в странах СНГ. Он активно поддерживает проекты, направленные на развитие интеллектуального потенциала будущих поколений.
Контекст
Запуск ИИ-лаборатории в Казахстане является частью более широкой стратегии Telegram, направленной на укрепление позиций компании на глобальном рынке инновационных технологий. Telegram давно вышел за рамки обычного мессенджера и продолжает инвестировать в искусственный интеллект, криптовалюты и блокчейн.
В будущем лаборатория, наряду с развитием блокчейн-решений и ИИ, может стать важным элементом цифровой инфраструктуры Казахстана, а также привлечь дополнительные инвестиции и стартапы в сферу технологий.
