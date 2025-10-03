ИИ-браузер Comet от Perplexity стал бесплатным

Perplexity AI объявила о глобальном запуске своего ИИ-браузера Comet, который теперь будет бесплатным для всех пользователей. Компания рассчитывает, что такой шаг поможет ей усилить позиции в условиях растущей конкуренции с Google, OpenAI и Anthropic, пишет CNBC. Бесплатный доступ делает Comet потенциальным массовым продуктом и ключевым инструментом в борьбе за аудиторию.

От подписки за $200 к бесплатному доступу

Изначально Comet был доступен только подписчикам премиум-тарифа Perplexity Max стоимостью $200 в месяц. Тогда спрос превысил ожидания: по данным компании, очередь на подключение выросла до миллионов пользователей. Решение сделать продукт бесплатным должно привлечь ещё больше аудитории и закрепить позиции Perplexity на фоне конкуренции с гигантами индустрии.

ИИ-браузеры заполняют рынок

Рынок ИИ-браузеров стремительно развивается. В сентябре 2025 года Google интегрировал свою модель Gemini в Chrome, в этом же месяце Opera запустила новый браузер Neon. В августе 2025-го Anthropic представила собственного браузерного ИИ-агента, а еще в январе 2025-го OpenAI представила Operator — сервис, который умеет выполнять разные задачи прямо через браузер. На этом фоне Perplexity стремится выделиться доступностью и расширенным функционалом.

Perplexity — партнер медиа

Perplexity известна своей ИИ-поисковой системой, которая предлагает пользователям краткие ответы с ссылками на источники. Однако ранее стартап подвергался критике со стороны медиа, которые обвиняли его в плагиате. В ответ компания запустила модель распределения доходов с издателями и расширила сотрудничество с медиакомпаниями.

30 сентября 2025 года Perplexity сообщила о партнёрстве с CNN, Condé Nast, The Washington Post, Los Angeles Times, Fortune, Le Monde и Le Figaro. Эти компании станут первыми, кто предоставит контент для подписки Comet Plus, ориентированной на доступ к материалам «проверенных издателей и журналистов».

Дальнейшие планы

В ближайшее время выйдет мобильная версия Comet, а также появится Background Assistant — инструмент, который сможет одновременно выполнять несколько задач в асинхронном режиме.

Контекст

Решение сделать Comet бесплатным — это шаг к массовой экспансии. В условиях, когда Google и OpenAI укрепляют позиции в области ИИ-инструментов для работы и поиска, Perplexity пытается завоевать свою аудиторию за счёт гибкости и партнёрства с издателями. Браузеры с искусственным интеллектом становятся новым полем битвы за пользователей, а Comet может стать для стартапа шансом закрепиться среди лидеров.

Фото: SOPA Images / Contributor / Getty Images