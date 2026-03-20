Платформы могут начать блокировать самозанятых за слишком долгую работу с заказчиком: лимит — 160 часов в месяц

Минэкономразвития планирует обязать цифровые платформы ограничивать взаимодействие компаний с самозанятыми при признаках фактической полной занятости. Об этом стало известно из законопроекта, с которым ознакомился Forbes. Речь идёт о ситуациях, в которых сотрудничество длится более полугода и превышает 160 часов в месяц.

Заказчик и исполнитель смогут вернуться к сотрудничеству через 2 месяца

Если заказчик и исполнитель работают через платформу слишком долго и интенсивно, система не будет давать доступ к их взаимодействию. Это означает, что самозанятый не сможет брать заказы от определенной организации, а бизнес — привлекать его через платформу. Ограничение будет временным: после двух месяцев «паузы» сотрудничество можно будет возобновить. При этом исполнитель сможет продолжить работу с другими заказчиками.

Механизм планируется применять в широком перечне сфер: от торговли и строительства до IT, образования, транспорта и общепита. Инициатива развивает нормы закона о платформенной экономике, который вступит в силу с 1 октября 2026 года.

Минэкономразвития борется с подменой трудовых отношений

Представители Минэкономразвития, с которыми связался Forbes, сообщают, что мера направлена на предотвращение ситуаций, когда компании оформляют сотрудников как самозанятых, но при этом сохраняют график, контроль и постоянную загрузку

Разница в налоговой нагрузке остаётся значительной: самозанятые платят 6% с доходов от юрлиц, тогда как при трудовом договоре применяются НДФЛ и страховые взносы.

Бюджет теряет около 28 млрд рублей из-за «серых схем» с самозанятыми

По оценкам экспертов, на которых ссылается Forbes, проблема «серых схем» действительно существует. Они оценивают потенциально рисковую часть самозанятых примерно в 182 тыс. человек, а возможные потери бюджета — около 28 млрд рублей.

При этом участники рынка предупреждают о риске появления несправедливых санкций: ограничения могут затронуть специалистов, которые объективно долго работают с одним заказчиком — например, в IT или консалтинге.

Представители рынка считают, что важно не ограничивать добросовестных исполнителей заказов

Представители отрасли, с которыми пообщался Forbes, называют предложенные параметры — 160 часов в месяц, шесть месяцев подряд и двухмесячный перерыв — попыткой сбалансировать регулирование и сохранить гибкость платформенной занятости.

В компаниях, чьи слова приводит Forbes, подчёркивают, что важно избежать формального подхода, который может ограничить доходы добросовестных исполнителей и снизить стабильность сервисов.

Регулирование платформенной занятости становится жёстче: государство пытается закрыть схемы обхода трудового законодательства, не разрушив саму модель. Ключевой вопрос — насколько точно алгоритмы смогут отличить скрытую занятость от легальной подработки.