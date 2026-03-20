Платформы могут начать блокировать самозанятых за слишком долгую работу с заказчиком: лимит — 160 часов в месяц
Минэкономразвития может ввести ограничения для «Яндекса» и «Авито» против подмены трудовых отношений
Минэкономразвития планирует обязать цифровые платформы ограничивать взаимодействие компаний с самозанятыми при признаках фактической полной занятости. Об этом стало известно из законопроекта, с которым ознакомился Forbes. Речь идёт о ситуациях, в которых сотрудничество длится более полугода и превышает 160 часов в месяц.
Заказчик и исполнитель смогут вернуться к сотрудничеству через 2 месяца
Если заказчик и исполнитель работают через платформу слишком долго и интенсивно, система не будет давать доступ к их взаимодействию. Это означает, что самозанятый не сможет брать заказы от определенной организации, а бизнес — привлекать его через платформу. Ограничение будет временным: после двух месяцев «паузы» сотрудничество можно будет возобновить. При этом исполнитель сможет продолжить работу с другими заказчиками.
Механизм планируется применять в широком перечне сфер: от торговли и строительства до IT, образования, транспорта и общепита. Инициатива развивает нормы закона о платформенной экономике, который вступит в силу с 1 октября 2026 года.
Минэкономразвития борется с подменой трудовых отношений
Представители Минэкономразвития, с которыми связался Forbes, сообщают, что мера направлена на предотвращение ситуаций, когда компании оформляют сотрудников как самозанятых, но при этом сохраняют график, контроль и постоянную загрузку
Разница в налоговой нагрузке остаётся значительной: самозанятые платят 6% с доходов от юрлиц, тогда как при трудовом договоре применяются НДФЛ и страховые взносы.
Бюджет теряет около 28 млрд рублей из-за «серых схем» с самозанятыми
По оценкам экспертов, на которых ссылается Forbes, проблема «серых схем» действительно существует. Они оценивают потенциально рисковую часть самозанятых примерно в 182 тыс. человек, а возможные потери бюджета — около 28 млрд рублей.
При этом участники рынка предупреждают о риске появления несправедливых санкций: ограничения могут затронуть специалистов, которые объективно долго работают с одним заказчиком — например, в IT или консалтинге.
Представители рынка считают, что важно не ограничивать добросовестных исполнителей заказов
Представители отрасли, с которыми пообщался Forbes, называют предложенные параметры — 160 часов в месяц, шесть месяцев подряд и двухмесячный перерыв — попыткой сбалансировать регулирование и сохранить гибкость платформенной занятости.
В компаниях, чьи слова приводит Forbes, подчёркивают, что важно избежать формального подхода, который может ограничить доходы добросовестных исполнителей и снизить стабильность сервисов.
Регулирование платформенной занятости становится жёстче: государство пытается закрыть схемы обхода трудового законодательства, не разрушив саму модель. Ключевой вопрос — насколько точно алгоритмы смогут отличить скрытую занятость от легальной подработки.
- У 75% компаний малого и среднего бизнеса нет денег на развитие: проблема — низкий спрос на услуги и дорогие кредиты Только 8,3% предпринимателей могут тратить деньги на масштабирование 20 марта 2026, 18:37
- ЦБ снизил ключевую ставку до 15% — регулятор смягчает политику седьмой раз подряд С июня 2025 года ставка сократилась с 21% до 15% 20 марта 2026, 13:31
- Оплата WB Кошельком стала доступна в офлайн-магазинах — новая функция интегрирована с кассовыми системами «Эвотор» Пользователи могут проводить оплату через QR-код в приложении 20 марта 2026, 12:25
- Партнёрский материал Анна Выборнова, клуб «Движение»: «Через искренность получается хорошо устанавливать деловые связи» О партнёрствах на рынке недвижимости и искусстве делиться факапами