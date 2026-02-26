Почта России планирует увеличить выручку до 387 млрд ₽ к 2030 году — для этого в обновление точек вложат 90 млрд ₽

К 2030 году «Почта России» собирается нарастить выручку до 387,5 млрд рублей против 225,5 млрд рублей в 2024 году, сообщает Forbes. Ещё одна цель — добиться безубыточной работы. Основной рост доходов компания собирается получить с развития электронных сервисов и расширения сегмента коммерческой доставки.

Пользователи «Госуслуг» будут получать платежные документы от «Почты России»

На фоне сокращения объёма традиционной бумажной корреспонденции «Почта России» делает акцент на цифровых уведомлениях, которые важны для соблюдения правовых норм. В стратегии, на которую ссылается Forbes, указано, что цифровая платформа почты может использоваться для доставки платёжных документов и счетов клиентам портала «Госуслуги».

Одновременно компания рассчитывает усилить позиции в коммерческой логистике — прежде всего в доставке посылок для бизнеса и онлайн-торговли.

Суммарная прибыль компании с 2025 по 2030 годы может достичь 286,2 млрд рублей

В период до 2030 года «Почта России» собирается выделить 155,5 млрд рублей на доведение оплаты труда сотрудников до рыночных показателей. Ещё порядка 90 млрд руб. компания планирует вложить в обновление точек. Часть расходов на ремонт, как ожидается, будет профинансирована совместно с региональными властями.

В случае реализации намеченных мер суммарная прибыль компании с 2025 по 2030 годы может достичь 286,2 млрд рублей.

Для достижения цели нужно будет увеличить тарифы на работу почты, в том числе — на доставку пенсий

В стратегии подчёркивается, что выполнение целевых показателей требует корректировки действующих регуляторных ограничений. Среди предложенных мер:

пересмотр стоимости универсальных почтовых услуг и доставки пенсионных начислений;

набор специалистов с самозанятостью;

введение обязательных требований для компаний, работающих в сфере доставки за рубеж;

государственное субсидирование доставки изданий, которые признаны необходимыми для важными для общества;

создание бондовых складов — таможенных зон для хранения иностранных товаров;

предоставление компании монопольного права на доставку корреспонденции, счетов, печатных изданий и рекламных материалов в почтовые ящики многоквартирных домов.

По оценке компании, отказ от индексации тарифов может привести к отрицательному эффекту в 213,4 млрд рублей, а отсутствие бондовых складов — к потере 55 млрд рублей.

Еще одна мера поддержки — финансирование со стороны маркетплейсов

Ранее стало известно, что Минцифры готовит законопроект о создании специального фонда, который будет направлять финансирование для обновления и реконструкции почтовых отделений в сельских населённых пунктах. Участников рынка доставки планируют обязать перечислять в него 3% дохода от доставки посылок между регионами.

Законопроект также вводит отдельный статус оператора доставки посылок. Под ним будет пониматься юридическое лицо, осуществляющее приём, перевозку и вручение отправлений весом до 10 кг. Чтобы осуществлять такую деятельность, компаниям придётся оформить разрешение Минцифры на предоставление почтовых услуг. При этом их уставный капитал должен быть не ниже 5 млн рублей.