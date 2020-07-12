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«Почта России» повысит зарплаты 48 тысячам сотрудников

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Кристина Пирахмедова
Кристина Пирахмедова

Автор

Кристина Пирахмедова

«Почта России» планирует поднять зарплаты 48 тысячам сотрудников, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Почта России» повысит зарплаты 48 тысячам сотрудников

1 ноября «Почта России» проведет второй этап повышения зарплат своих сотрудников. Он коснется 48 тысяч работников региональных отделений. Во время первой волны в мае повышение затронуло 38 тысяч человек. Об этом рассказал гендиректор «Почты России» Максим Акимов в ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным.

«Никакие коронавирусные инфекции на наши планы не повлияют», — заявил Акимов.

Более того, в период пандемии «Почта России» открыла 5 тысяч новых вакансий и временно трудоустроила персонал закрывшихся офлайновых магазинов. По словам главы компании, текучка кадров уменьшилась на четверть по сравнению с прошлым годом.

Фото: Unsplash

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