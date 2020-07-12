«Почта России» повысит зарплаты 48 тысячам сотрудников

«Почта России» планирует поднять зарплаты 48 тысячам сотрудников, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

1 ноября «Почта России» проведет второй этап повышения зарплат своих сотрудников. Он коснется 48 тысяч работников региональных отделений. Во время первой волны в мае повышение затронуло 38 тысяч человек. Об этом рассказал гендиректор «Почты России» Максим Акимов в ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным.

«Никакие коронавирусные инфекции на наши планы не повлияют», — заявил Акимов.

Более того, в период пандемии «Почта России» открыла 5 тысяч новых вакансий и временно трудоустроила персонал закрывшихся офлайновых магазинов. По словам главы компании, текучка кадров уменьшилась на четверть по сравнению с прошлым годом.

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