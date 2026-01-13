Почти 40% россиян оплачивают больше трёх онлайн-подписок

Почти половина россиян — 49% — сейчас платят хотя бы за одну подписку, следует из исследования Росгосстраха и ЮMoney. Самыми популярными остаются музыкальные сервисы и видеостриминги, при этом у 38% пользователей подключено от трёх до пяти платных сервисов одновременно. Большинство респондентов не всегда системно отслеживают свои расходы.

Музыка и видео остаются самыми актуальными подписками

Музыкальные сервисы подключены у 70% опрошенных — это самая популярная категория платных подписок. На втором месте видеостриминговые платформы: онлайн-кинотеатры оплачивают 48% респондентов.

В пятёрку лидеров также вошли банковские и страховые подписки (40%), облачные хранилища (33%) и сервисы с подкастами и аудиокнигами (19%). Дополнительно россияне оформляют подписки на доставку еды и продуктов (15%), игровые сервисы (13%), образовательные платформы (5%), а также подписки в категориях «Фитнес» и «Здоровье» — по 2%.

Почти половина россиян оплачивают более трёх подписок — ориентируются на цену

Большинство пользователей ограничиваются несколькими сервисами, но единичные подписки встречаются всё реже. У 50% респондентов активны 1–2 подписки, у 38% — от трёх до пяти. Каждый десятый участник опроса сообщил, что одновременно оплачивает от шести до десяти подписок.

Ключевым фактором при выборе подписки остаётся стоимость — на неё ориентируются 84% опрошенных. Качество контента или услуги важно для 69% пользователей.

Почти половина респондентов (49%) обращают внимание на возможность отменить подписку в любой момент. Также значимы прозрачность условий и наличие бесплатного пробного периода (по 38%). К оформлению чаще всего подталкивают пробный доступ (24%), спонтанное желание воспользоваться сервисом (23%), а также эксклюзивный контент или скидки (по 18%).

Две трети пользователей укладываются в 1 000 рублей в месяц

Большинство россиян стараются держать подписочные расходы под контролем. До 500 рублей в месяц тратят 39% респондентов, ещё 27% — от 500 до 1 000 рублей.

Расходы в диапазоне от 1 000 до 3 000 рублей указали 18% участников опроса. Более 3 000 рублей ежемесячно тратят лишь 8%. При этом ещё 8% россиян не знают точную сумму своих подписочных расходов.

Пользователи редко ведут полный контроль над подписками

Единой системы учёта платных сервисов у большинства россиян нет. По данным исследования, 41% респондентов не отслеживают подписки регулярно, но ориентируются в том, какие сервисы у них подключены. Ещё 24% время от времени просматривают банковские выписки, а 23% фиксируют подписки в таблицах или специальных приложениях.

Полное отсутствие контроля признали 7% участников опроса, тогда как управлять подписками через платёжные сервисы предпочитают лишь 6%. При этом забытые подписки остаются распространённым явлением: 22% вспоминают о них только после очередного списания средств, а у 59% подобные ситуации возникали время от времени.

Цена и неактуальность сервиса — главная причина отмены подписки

Наиболее частой причиной отказа от платных сервисов становится утрата интереса или исчезновение необходимости в подписке. Каждый четвёртый респондент (25%) прекращает оплату из-за высокой стоимости, а ещё 20% переходят на бесплатные или более дешёвые аналоги.

При этом системный пересмотр подписок практикуют немногие: только 10% россиян регулярно анализируют список платных сервисов и отключают лишние. Ещё 34% делают это нерегулярно — по мере необходимости или при росте расходов.

Контекст

С 1 марта 2026 года в России вступят в силу новые правила, запрещающие автоматическое списание средств за подписки без явного и подтверждённого согласия пользователя. Онлайн-сервисы также будут обязаны внедрить простой и понятный механизм отказа от платных услуг.

Поправки направлены на защиту пользователей от навязанных и «забытых» подписок, а также на повышение прозрачности подписочной модели. Новые требования распространяются на все категории цифровых сервисов — от стримингов и мобильных приложений до финансовых, образовательных и экосистемных подписок.