Почти 40% россиян оплачивают более трёх онлайн-подписок — и лишь 10% регулярно отключают лишние
Почти 40% россиян оплачивают больше трёх онлайн-подписок
Почти половина россиян — 49% — сейчас платят хотя бы за одну подписку, следует из исследования Росгосстраха и ЮMoney. Самыми популярными остаются музыкальные сервисы и видеостриминги, при этом у 38% пользователей подключено от трёх до пяти платных сервисов одновременно. Большинство респондентов не всегда системно отслеживают свои расходы.
Музыка и видео остаются самыми актуальными подписками
Музыкальные сервисы подключены у 70% опрошенных — это самая популярная категория платных подписок. На втором месте видеостриминговые платформы: онлайн-кинотеатры оплачивают 48% респондентов.
В пятёрку лидеров также вошли банковские и страховые подписки (40%), облачные хранилища (33%) и сервисы с подкастами и аудиокнигами (19%). Дополнительно россияне оформляют подписки на доставку еды и продуктов (15%), игровые сервисы (13%), образовательные платформы (5%), а также подписки в категориях «Фитнес» и «Здоровье» — по 2%.
Почти половина россиян оплачивают более трёх подписок — ориентируются на цену
Большинство пользователей ограничиваются несколькими сервисами, но единичные подписки встречаются всё реже. У 50% респондентов активны 1–2 подписки, у 38% — от трёх до пяти. Каждый десятый участник опроса сообщил, что одновременно оплачивает от шести до десяти подписок.
Ключевым фактором при выборе подписки остаётся стоимость — на неё ориентируются 84% опрошенных. Качество контента или услуги важно для 69% пользователей.
Почти половина респондентов (49%) обращают внимание на возможность отменить подписку в любой момент. Также значимы прозрачность условий и наличие бесплатного пробного периода (по 38%). К оформлению чаще всего подталкивают пробный доступ (24%), спонтанное желание воспользоваться сервисом (23%), а также эксклюзивный контент или скидки (по 18%).
Две трети пользователей укладываются в 1 000 рублей в месяц
Большинство россиян стараются держать подписочные расходы под контролем. До 500 рублей в месяц тратят 39% респондентов, ещё 27% — от 500 до 1 000 рублей.
Расходы в диапазоне от 1 000 до 3 000 рублей указали 18% участников опроса. Более 3 000 рублей ежемесячно тратят лишь 8%. При этом ещё 8% россиян не знают точную сумму своих подписочных расходов.
Пользователи редко ведут полный контроль над подписками
Единой системы учёта платных сервисов у большинства россиян нет. По данным исследования, 41% респондентов не отслеживают подписки регулярно, но ориентируются в том, какие сервисы у них подключены. Ещё 24% время от времени просматривают банковские выписки, а 23% фиксируют подписки в таблицах или специальных приложениях.
Полное отсутствие контроля признали 7% участников опроса, тогда как управлять подписками через платёжные сервисы предпочитают лишь 6%. При этом забытые подписки остаются распространённым явлением: 22% вспоминают о них только после очередного списания средств, а у 59% подобные ситуации возникали время от времени.
Цена и неактуальность сервиса — главная причина отмены подписки
Наиболее частой причиной отказа от платных сервисов становится утрата интереса или исчезновение необходимости в подписке. Каждый четвёртый респондент (25%) прекращает оплату из-за высокой стоимости, а ещё 20% переходят на бесплатные или более дешёвые аналоги.
При этом системный пересмотр подписок практикуют немногие: только 10% россиян регулярно анализируют список платных сервисов и отключают лишние. Ещё 34% делают это нерегулярно — по мере необходимости или при росте расходов.
Контекст
С 1 марта 2026 года в России вступят в силу новые правила, запрещающие автоматическое списание средств за подписки без явного и подтверждённого согласия пользователя. Онлайн-сервисы также будут обязаны внедрить простой и понятный механизм отказа от платных услуг.
Поправки направлены на защиту пользователей от навязанных и «забытых» подписок, а также на повышение прозрачности подписочной модели. Новые требования распространяются на все категории цифровых сервисов — от стримингов и мобильных приложений до финансовых, образовательных и экосистемных подписок.
- 1 С 1 марта 2026-го — запрет автосписаний и простая отмена подписки: в России ввели новые правила для онлайн-сервисов С 1 марта 2026-го в России запретят автосписания за подписки 13 января 2026, 14:20
- 2 В России заработал реестр злостных неплательщиков алиментов: проверить долги можно по ФИО — через «Госуслуги» В России появился реестр злостных неплательщиков алиментов 13 января 2026, 12:01
- 3 Кнопочные телефоны, эмоциональность и усталость от ИИ: названы главные тренды 2026-го по версии The New York Times Названы главные тренды 2026-го по версии The New York Times 13 января 2026, 11:20
- 4 26 млрд просмотров рекламы в Telegram к началу 2026-го: бренды масштабируют продвижение через Яндекс Директ Реклама в Telegram дала брендам 26 млрд показов к 2026-му 12 января 2026, 15:20