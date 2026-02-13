77% россиян не смогли отличить ИИ-изображения от реальных

77% пользователей не смогли отличить реальную фотографию от изображения, сгенерированного искусственным интеллектом. Как сообщает РБК, 1 тыс. респондентов показали пять изображений — четыре нейросетевых и одно реальное.Только 23% участников исследования правильно определили настоящий снимок.

Лучше всех ИИ определили зумеры

Согласно результатам исследования агентств Spektr и СКОТЧ, которые приводит РБК, три четверти участников не увидели разницы между ИИ-контентом и настоящей фотографией. Определить оригинал сумели лишь 23%.

Большинство тех, кто справился с задачей, оказались представителями поколения Z (14–28 лет) и миллениалами (29–44 года) — 30% и 25% соответственно.

Каждый второй был уверен в своём выборе

Каждый второй респондент был уверен, что нашёл настоящую фотографию, даже если ошибался. Среди признаков реального изображения опрошенные называли:

«убедительные детали»,

реалистичные свет и тени,

улыбку человека на снимке.

Чаще всего изображение с улыбающимся мужчиной выбирали представители поколения X (45–60 лет) — 28% считали его реальным.

Более 60% не отличили ИИ в исследовании 2025-го

В июне 2025-го MWS AI (дочерняя структура МТС Web Services) опубликовала результаты исследования, в котором участвовали 1,6 тыс. россиян. Тогда более 60% пользователей также не смогли отличить фотографии, созданные нейросетью, от реальных снимков. В тесте участникам показывали десять изображений — четыре сгенерированных и шесть настоящих.

Почти 100% уверены, что умеют распознавать ИИ-контент

В январе 2026-го digital-агентство АЙNET и маркетплейс нейросетей Chad AI сообщили, что почти 99% опрошенных заявили, что умеют распознавать тексты, видео и изображения, созданные нейросетями. При этом каждый второй россиянин предпочитает контент, созданный без участия ИИ.

Исследование также показало разрыв между ожиданиями брендов и реальной реакцией аудитории. Авторы и бренды считают, что негативно к ИИ относится лишь 1% пользователей, тогда как фактическая доля составляет 22%.

59% создателей контента и 33% потребителей считают, что решающим фактором является качество, а не сам факт использования нейросетей. Негатив вызывают ошибки, нереалистичные детали, шаблонность, искусственность ИИ-персонажей и отсутствие эмоций.

62% компаний уже постоянно используют ИИ в контенте

По данным исследования, 62% компаний постоянно применяют нейросети в работе с контентом, ещё 36% делают это периодически. Чаще всего ИИ используют для создания иллюстраций и фото товаров (23%), написания текстов (22%), генерации креативных идей (20%), рутинных задач (16%) и видеоконтента (8%).

В 2026 году 65% компаний планируют расширить использование нейросетей, ещё 32,8% рассматривают масштабирование ИИ-решений. Лишь 2,2% заявили, что не планируют развивать это направление.

В исследовании подчёркивается, что по мере роста объёма ИИ-контента возрастает значение систем контроля качества, поскольку их отсутствие может привести к ошибкам в коммуникациях и репутационным рискам для брендов.