27% россиян возьмут подработку перед Новым годом

В преддверии новогодних праздников всё больше россиян задумываются о дополнительном заработке. По данным нового исследования финансового маркетплейса «Выберу.ру», 27% опрошенных планируют взять подработку в декабре, и свыше 70% делают это ежегодно. Краткосрочные сезонные проекты становятся заметной частью доходов для людей самых разных профессий и возрастов.

Группа 25–34 лет — лидеры по стремлению заработать больше

Самая активная возрастная категория — 25–34 года: 44% респондентов из этого сегмента планируют подрабатывать перед праздниками. Среди молодых людей 18–24 лет таких 38%.

В группе 35–44 лет готовы к дополнительной занятости 32%, в категории 45–54 лет — 19%. Самая низкая мотивация у россиян старше 55 лет: только 14% рассматривают временную подработку накануне Нового года.

Гибкий график — главный союзник для соискателей подработки

46% людей, регулярно берущих предпраздничную подработку, выполняют ее в удалённом или гибридном формате, 31% — в офисе. 16% — предприниматели, которым проще управлять своим временем, следовательно, вопрос формата для них не так важен. 7% на момент опроса не имели основной занятости, поэтому расположение рабочего места для них не играет большую роль.

Каждый третий подрабатывает в сфере услуг

Наибольший интерес к сезонной занятости в любое время года проявляют сотрудники сферы услуг — 32%. Работники торговли и ритейла занимают 27%.

Креативные профессии и маркетинг представлены 19% соискателей сезонной подработки, финансовая сфера — 15%. Оставшиеся 7% относятся к другим направлениям.

До трети ежемесячного бюджета формируется за счёт подработок

34% участников опроса признались, что временные задания на протяжении года обеспечивают им до 10% дохода. Еще 29% получают через такие проекты от 10% до 20% бюджета.

Для 23% дополнительная занятость приносит от 20% до 30% ежемесячных средств. У 14% сезонный заработок превышает треть общего дохода — значимая опора в период праздничных расходов.

Дополнительные смены остаются самым популярным способом заработать

36% респондентов выбирают подработку на своём основном месте в виде дополнительных смен. 29% берут внешние проекты по вечерам и выходным. 19% совмещают сторонние задачи прямо в рабочее время.

16% либо комбинируют разные схемы, либо пока не выбрали удобный формат, а почти половина предпочитает не сообщать руководству о дополнительной занятости.

Контекст

Сезонная подработка в России сохраняет устойчивый спрос в период перед Новым годом. Краткосрочные проекты наиболее распространены в сферах с гибким графиком — услугах, торговле, креативных индустриях, и молодые специалисты составляют основную долю тех, кто ежегодно возвращается к дополнительной занятости.