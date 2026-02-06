Почти треть россиян в 2025-м хотели купить готовый бизнес

Почти треть жителей России за 2025 год задумывались о покупке готового бизнеса, следует из исследования Авито и сервиса «Авито Бизнес 360». Чаще всего потенциальные предприниматели интересуются пунктами выдачи заказов, торговлей и сферой услуг. Большинство опрошенных предпочитают искать бизнес на сайтах с объявлениями.

Готовый бизнес чаще ищут в массовых и операционных форматах

По данным исследования Авито, 28% жителей России за последний год задумывались о покупке готового бизнеса. Наибольший интерес у тех, кто рассматривает такую возможность, вызвали пункты выдачи заказов — этот вариант выбрали 26% участников опроса.

На втором месте оказалась торговля с долей 24%. Далее следуют сфера услуг (18%), «красота и здоровье» (16%) и общественное питание (13%).

По 11% опрошенных рассматривали бизнес в сфере развлечений или производства. Также в список интересных направлений вошли арендный бизнес, автобизнес, строительство, IT, сельское хозяйство и туризм.

Мужчины и женщины выбирают схожие направления бизнеса

Исследование показало совпадение интересов мужчин и женщин при выборе готового бизнеса.

Среди мужчин наибольший интерес вызвали пункты выдачи заказов и торговля — каждый из этих вариантов выбрали по 22% опрошенных. Третье место заняла сфера услуг, которую рассматривали 16% участников опроса.

Женщины чаще рассматривали покупку пунктов выдачи заказов — 29%. Торговлю выбрали 26% респондентов, а бизнес в сфере «красота и здоровье» — 25%.

Большинство ищут бизнес на сайтах с объявлениями

При поиске готового предприятия 54% участников опроса используют сайты с объявлениями. Специализированные площадки по продаже бизнеса рассматривают 48% респондентов. Неформальные рекомендации от друзей, партнеров и коллег учитывают 36% опрошенных, а к услугам бизнес-брокеров и агентств обращаются 19%.

На этапе покупки предприниматели думают о продвижении

Уже на этапе поиска готового бизнеса 76% респондентов сообщили, что планируют продвигать продукцию через площадки электронной коммерции. Более половины из них готовы использовать сразу несколько каналов продвижения, а 20% рассматривают работу только с одной платформой.

Ключевыми каналами продвижения участники опроса называли:

e-commerce-площадки (90%),

социальные сети (36%),

поисковые системы (30%),

картографические сервисы (24%),

видеоплатформы (21%),

сервисы коротких вертикальных видео (18%).

При покупке бизнеса в первую очередь оценивают окупаемость

Основным критерием при выборе готового бизнеса респонденты называют окупаемость — на нее ориентируются 43% опрошенных. Также важными факторами остаются стабильность текущего дохода (41%) и рентабельность бизнеса (31%). Возможности для роста и масштабирования учитывают 22% участников опроса, столько же обращают внимание на удобство управления.

Ключевым риском при покупке готового бизнеса участники исследования считают высокую стоимость аудита перед сделкой — этот фактор отметили 30% респондентов. Среди других значимых рисков — возможные долги и судебные процессы (28%), неясность прав собственности на активы (20%), а также репутационные риски и непрозрачность финансовой отчетности (по 17%).