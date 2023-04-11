45% россиян тратит до трети зарплаты на поддержание ЗОЖ

В России 45% работающих граждан до трети своей зарплаты тратят на поддержание здорового образа жизни (ЗОЖ). Причем для большинства из них ЗОЖ — это правильное питание, следует из результатов опроса «АльфаСтрахование», с результатами которого ознакомился ТАСС.

По 36% ассоциируют тему здорового образа жизни с отказом от курения и алкоголя. Еще 22,4% причисляют к этому регулярные занятия спортом, а 18% — ведение активной жизни. Туда же отнесли ментальные практики, в том числе медитации — 15,9%.

Принципов здоворового образа жизни придерживается каждый третий: 26,6% занимаются спортом дома, еще 12,7% респондентов регулярно бегают, на фитнес ходят чуть менее 10% россиян, а еще 9% посещают групповые занятия по йоге, пилатесу и стретчингу.

При этом почти 28% регулярные занятия не вели, а более четверти респондентов уделяют время спорту два-три раза в неделю. Еще 18% спортивной подготовке выделили всего один день, а 17,6% — занимаются спортом ежедневно.

Практически 55% респондентов тратят на поддержание формы 500-1 тыс. рублей. Еще почти 22% россиян от 1 до 3 тыс. рублей. И только 2% респондентов выделяют на ЗОЖ более 10 тыс. рублей, где главная статья расходов — одежда и абонемент в зал.

На правильное питание 42% опрошенных ежемесячно тратят от 10 до 20 тыс. рублей, 26,7% стараются не превышать 5 тыс. рублей, а 22,1% укладываются в 5-10 тыс. рублей.

В опросе участвовали 1,3 тыс. человек. Больше всего среди них жителей Москвы (14,1%), Санкт-Петербурга (10,4%), Самары (10,4%), Казани (9%), а также Новосибирска (8%).

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