Россия продлила запрет на международные полеты до 1 августа

«После того как мы убедимся, что авиаперевозки внутри страны безопасны, мы будем готовы выпускать наших граждан в бескрайние просторы мирового воздушного океана. Сейчас, думаю, мы пока к этому не готовы», — ранее заявлял глава Минтранспорта Евгений Дитрих.