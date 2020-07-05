Россия продлила запрет на международные полеты до 1 августа
Росавиация приняла решение продлить до 1 августа запрет на международные полеты. Ранее ведомство предлагало возобновить полеты с 15 июля. Об этом сообщает РБК.
«До 23:59 по местному времени 31.07.2020 действует временное ограничение на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства», — говорится в телеграме, которую Росавиация разослала аэропортам.
После приостановки полетов из-за коронавируса, такие телеграмы выпускаются каждый месяц.
В начале июня Росавиация предложила Роспотребнадзору (ведомство регулирует снятие ограничений, связанных с пандемией) частично открыть международное авиасообщение с 15 июля. Одобрение от службы пока не получено, сообщили источники РБК.
«После того как мы убедимся, что авиаперевозки внутри страны безопасны, мы будем готовы выпускать наших граждан в бескрайние просторы мирового воздушного океана. Сейчас, думаю, мы пока к этому не готовы», — ранее заявлял глава Минтранспорта Евгений Дитрих.
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