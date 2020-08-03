Эксперты назвали самые популярные у россиян автомобили
Специалисты аналитического агентства «Автостат» составили рейтинг популярных в России новых легковых автомобилей. По итогам первого полугодия 2020 года на первом месте оказалась Lada. Об этом сообщает пресс-служба «Автостата».
За шесть месяцев россияне приобрели 126,6 тысяч отечественных машин. В топ-3 также вошли корейские Kia и Hyundai — 88,9 тысяч и 66,8 тысяч автомобилей, соответственно.
В пятерку лидеров попали французский Renault (51,7 тысяч штук) и японская Toyota (40,2 тысяч штук).
Отмечается, что объем продаж всех указанных марок машин сократился по сравнению с первым полугодием прошлого года.
Всего по итогам шести месяцев рынок новых легковых машин в России уменьшился на 17%. Было продано 600 тысяч автомобилей.
Самой популярной моделью для жителей страны остается Lada Granta. C января по июнь было куплено 48,7 тысяч таких машин. Это на 18,7% меньше, чем в первом полугодии 2019 года.
Фото: ParamePrizma / Shutterstock
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