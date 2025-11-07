Labubu теряет популярность: акции Pop Mart упали на 5,5%

Акции Pop Mart International Group обвалились более чем на 5,5% — пользователи обвинили бренд в завышенных ценах на коллекционные игрушки. Котировки просели после высказывания одного из сотрудников компании, вызвавшего волну критики в сети. Инцидент только увеличил давление на акции, которые уже снизились почти на 40% с конца августа.

Акции упали сразу на 5,5% — из-за неуважения к клиентам

Котировки Pop Mart в пятницу упали на 5,5%, достигнув минимума с мая. Поводом стал инцидент во время прямой трансляции, когда сотрудник компании заявил, что продавать небольшой брелок за 79 юаней (около $11) — действительно дорого. В ответ на это его коллега подчеркнул, что «найдутся люди, кто купит и это». Кадры быстро разошлись по соцсетям, спровоцировав негатив в адрес бренда.

В китайских соцсетях Xiaohongshu и Weibo пользователи упрекали Pop Mart в завышении цен.

«Такие пластиковые бусины стоят меньше двух юаней, но молодёжь сходит по ним с ума — именно это и испортило Pop Mart» – следует из популярного комментария.

Представитель Pop Mart в ответ на запрос Bloomberg сообщил, что компания уже проводит проверку произошедшей ситуации.

Вторичный рынок падает — как и популярность игрушек

Инцидент совпал со снижением интереса на вторичном рынке к коллекционной линейке Labubu, которая принесла Pop Mart основную долю выручки. По данным китайской платформы Qiandao, за последний месяц средняя цена набора из 14 мини-фигурок Labubu снизилась на 16%, опустившись ниже официальной розничной стоимости — 1 106 юаней ($155). Более крупные модели Labubu также подешевели на несколько процентов.

Аналитики Goldman Sachs отметили, что падение цен на вторичном рынке может быть связано с увеличением объемов производства. Также на настроение инвесторов и покупателей влияют постоянные изменения цен.

Замедление роста и риски IP-зависимости

Акции Pop Mart остаются под давлением уже несколько месяцев — с конца августа они упали примерно на 38%. Ранее Pop Mart считалась одной из самых успешных компаний Китая, благодаря популярности персонажа Labubu.

Аналитики Sanford C. Bernstein под руководством Мелинды Ху прогнозируют, что объемы продаж Labubu достигнут пика в 2026–2027 годах. Компания зависит от популярности одного персонажа, и это делает бизнес уязвимым.

«Вероятность повторить успех Labubu с другими персонажами крайне низка» – предупреждают эксперты.

В Morgan Stanley отмечают, что серия Twinkle Twinkle демонстрирует сопоставимый уровень спроса с Labubu, но сталкивается с нехваткой продукции. Если компании удастся сбалансировать предложение и интерес к новым персонажам, Pop Mart сможет частично компенсировать ослабление позиций.

Контекст

Компания Pop Mart стала символом китайского бума на рынке игрушек-сюрпризов, содержание которых неизвестно до вскрытия упаковки. На пике спроса компания привлекала миллионы молодых покупателей и инвесторов, которые рассматривали коллекционные фигурки как актив. Однако падение цен на вторичном рынке и рост критики в соцсетях показывают, что мода на «сюрприз-боксы» может потерять импульс.

Несмотря на падения, основатель Pop Mart является самым молодым миллиардером Китая. Вану Нину 38 лет, а его состояние оценивается в 22,5 млрд долларов (на июль 2025).