Порт Тикси сделают международным для наращивания грузооборота

Якутский порт Тикси на море Лаптевых, по решению правительства РФ, станет международным и будет открыт для иностранных судов. Соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин, о чем и сообщила пресс-служба кабмина.
Этот шаг является частью инвестиционного проекта по строительству глубоководного порта-хаба в районе села Найба. Новые меры призваны помочь в развитии Северного морского пути в целом и наращивании грузооборота конкретного порта, который, по оценкам экспертов, может составить около 30 млн тонн в год.
Другие плюсы проекта, которые отдельно отмечены в официальном сообщении: появление новых рабочих мест, увеличение перевалочных мощностей и борьба с внешним санкционным давлением.
Фото на обложке: Unsplash
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