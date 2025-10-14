Мария Грация Кьюри стала новым креативным директором Fendi

Модный дом Fendi официально объявил о назначении Марии Грации Кьюри на должность главного креативного директора. После девяти лет в Dior дизайнер возвращается в бренд, где начинала карьеру ещё в 1989 году — тогда она занималась развитием линии аксессуаров. Для Fendi это начало новой главы — впервые всю художественную стратегию марки возглавит один человек.

Возвращение домой

Назначение Кьюри подтверждает многонедельные слухи о её переходе в Fendi — модный дом, принадлежащий группе LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton. По словам главы LVMH Бернара Арно, возвращение Кьюри в Fendi «станет новым этапом художественного обновления бренда», который сочетает в себе сильное ремесленное наследие и современную женскую чувствительность.

В своём заявлении Кьюри подчеркнула, что возвращается в Fendi «с честью и радостью».

«Я с радостью возвращаюсь в Fendi, ведь когда-то мне выпала честь начать свою карьеру под руководством основательниц дома, пяти сестёр. Я благодарна господину Арно за то, что он доверил мне задачу помочь написать новую главу в истории этой выдающейся компании, основанной женщинами», — сообщила Мария Грация Кьюри.

Её первая коллекция для женщин будет показана в Милане в феврале 2026 года, а в июне и июле последуют мужская и кутюрные линии.

Новый формат креативного управления

По словам председателя и генерального директора Fendi Рамона Роса, назначение Кьюри на пост главного креативного директора означает смену подхода: впервые один дизайнер будет курировать все направления — от prêt-à-porter до аксессуаров и кутюра. Это должно придать коллекциям единый визуальный язык и долгосрочную художественную целостность.

«Модная индустрия переживает период неопределённости, и сегодня важнее, чем когда-либо, иметь лидера с сильным видением, способного концентрироваться не только на красоте вещей, но и на создании культуры вокруг бренда», — отметил СEO Fendi Рамон Рос.

По его словам, роль Кьюри — не просто создавать одежду, а «курировать креативное наследие и отражать дух времени».

Назначение происходит на фоне других изменений в компании: Сильвия Вентурини Фенди, внучка основателей дома, недавно стала почётным президентом Fendi. Она руководила дизайном аксессуаров и мужских коллекций с 1994 года и взяла на себя временное руководство женской линией после ухода Кима Джонса в 2024 году.

Дар Кьюри — создавать коммерческие хиты

Fendi рассчитывает, что приход Кьюри укрепит бренд на международной арене. По словам руководства, дизайнер известна способностью создавать культовые продукты — от сумки Baguette в Fendi до аксессуаров Rockstud в Valentino и Book Tote в Dior — и превращать их в коммерческие хиты.

Кроме того, её подход к моде, сочетающий ремесленное мастерство, культурную рефлексию и феминистскую оптику, совпадает с ценностями Fendi. Рос подчеркнул, что Кьюри «способна не просто следовать трендам, а формировать их, создавая долговечные и значимые вещи».

«У нее очень хорошо развита эмпатия, и она за секунду понимает контекст — что происходит в мире и что нужно миру. Это важно, потому что иногда дизайнерам нужно быть больше социологами, чем просто дизайнерами», — уверен СEO Fendi Рамон Рос.

Контекст

В мае 2025 года Мария Грация Кьюри покинула пост художественного директора женских коллекций Dior, где проработала с 2016 года. Она стала первой женщиной в истории бренда, возглавившей женскую линию, и превратила её в одно из самых коммерчески успешных направлений LVMH. Под её руководством выручка Dior выросла с €2,2 млрд в 2017 году до €8,7 млрд в 2024 году (по оценке HSBC).

