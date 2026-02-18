Продажи товаров от сетей магазинов выросли на 34% в 2025-м

В 2025 году сегмент товаров под собственными торговыми марками (СТМ) — например, «Перекресток Select», Ozon fresh — продемонстрировал структурный сдвиг. Если раньше такая продукция ассоциировалась преимущественно с экономией, теперь её активнее выбирают покупатели, готовые тратить деньги на продукты и товары повседневного спроса. По данным «Коммерсанта», продажи товаров СТМ увеличились на 34% за год — альтернативные линейки сетей — например, «Красная цена», Global Village или «Моя цена» — показали рост на 16%.

Бренды сетей магазинов больше не считаются низкокачественными

Товары под собственными торговыми марками имеют названия, связанные с брендом ритейлера: например, «Магнит Свежесть», «Перекресток Select», Ozon fresh. Их продажи в 2025 году оказались примерно вдвое выше по сравнению с линейками, чье название не связано с сетью магазинов: например «Красная цена», Global Village или «Моя цена».

Это свидетельствует о смене восприятия: СТМ больше не считается исключительно бюджетным продуктом. По результатам опроса компании, лишь 21% респондентов убеждены, что продукция сетевых марок низкокачественная — показатель снизился по сравнению с предыдущими годами. Это может быть связано с низкой стоимостью: продукты могут стоить на 10–20% дешевле сопоставимых товаров сторонних производителей.

Марки бренда ритейлера покупают более обеспеченные покупатели

В Metro фиксируют аналогичную тенденцию. Больше всего покупают именно те марки, которые напрямую ассоциируются с брендом ритейлера.

Аналитики ICMR подчеркивают: рынок СТМ меняет аудиторию. Если ранее линейки сетей ориентировались преимущественно на покупателей с минимальным бюджетом, то теперь брендированные марки становятся востребованными среди более обеспеченных людей.

Больше всего товаров брендов сетей в категории сухофруктов и орехов

Присутствие СТМ существенно варьируется по категориям. По данным ICMR, наиболее заметный прирост за прошлый год был зафиксирован в сегментах, где влияние бренда обычно ниже:

сухофрукты и орехи — +9,7% год к году, доля достигла 50,8%;

санитарные и гигиенические средства для рук — +8,9%, до 28,8%;

аксессуары для декоративной косметики — +8,1%, до 55,5%.

В то же время в ряде категорий товаров доля СТМ остается очень низкой: во взбитых сливках, бульонных кубиках, жевательной резинке и красках для волос она не превышает 1%.

Темпы развития направления СТМ снижаются

Несмотря на структурный сдвиг, общий темп роста продаж СТМ-товаров несколько снизился. По данным источников «Коммерсанта», в 2025 году продажи СТМ увеличились на 17,1% — это на 5,1 процентного пункта ниже показателя предыдущего года. В 2025 году производители и поставщики меньше развивали направление СТМ из-за повышенных цен на сырье, нехватки работников и ограничений производственных мощностей.

Для сравнения, на бренды, не связанные с торговыми сетями, покупатели тратили лишь на 13,2% больше по сравнению с 2024 годом.