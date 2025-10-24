Инвестиционное товарищество: что нужно знать о новом законе

Правительство одобрило поправки в законе «Об инвестиционном товариществе» и «Основы законодательства о нотариате». Поправки сделают рынок венчурных инвестиций гибче и доступнее для новых участников, упростят работу фондов и привлекут больше частного капитала. Документ также вводит новую форму — инвестиционное финансовое товарищество, позволяющее быстрее и проще инвестировать в инновации.

Что изменится в законопроекте об инвестиционных товариществах

Законопроект предлагает допустить к участию в инвестиционных товариществах не только компании и профессиональных инвесторов, но и физических лиц. Условием станет наличие специального образования или минимального порога участия, аналогичного требованиям для квалифицированных инвесторов.

Кроме того, отменяется 15-летнее ограничение на срок действия договора, что позволит формировать более долгосрочные фонды и инвестировать в проекты с длительным циклом развития.

В России можно будет создать инвестиционные финансовые товарищества

Одним из главных нововведений станет возможность создания инвестиционных финансовых товариществ — объединений, в которых общее имущество участников будет состоять только из денежных средств и финансовых инструментов. Этот формат позволит упростить управление активами, повысить прозрачность сделок и сделать участие в инвестициях более доступным для институциональных и частных инвесторов.

Следующий шаг — формирование реестра финансовых товариществ, которые инвестируют в малые технологические компании. Инвесторы, включённые в этот список, смогут претендовать на господдержку, что создаст дополнительный стимул для участия в развитии технологического предпринимательства.

Порядок ведения реестра и условия включения будут определены отдельным постановлением Правительства РФ.

Рынок требует изменений в системе инвестиционных товариществ

Институт инвестиционных товариществ существует в России с 2012 года и зарекомендовал себя как удобный инструмент коллективных инвестиций. Однако в новых экономических условиях он требовал обновления — для расширения числа участников, упрощения процедур и увеличения притока капитала в венчурный сектор.

Как отмечают в Российской венчурной компании (РВК), поправки создают более гибкие и прозрачные правила для структурирования фондов и привлечения частных инвесторов.

Контекст

В Российской венчурной компании подчёркивают, что модернизация законодательства сделает рынок более конкурентоспособным, а инвестиционные товарищества — популярной формой коллективных вложений. Новый формат стимулирует рост числа инвесторов, упростит создание венчурных фондов и обеспечит приток капитала в российские технологические разработки.

Минэкономразвития РФ рассчитывает, что реализация поправок создаст современную инфраструктуру венчурного инвестирования, адаптированную под запросы бизнеса и профессионального сообщества.

Фото: 10'000 Hours / Getty Images