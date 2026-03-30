Предложение услуг от «серебряного поколения» выросло в 7 раз: спектр — от ремонта до креатива

По данным Авито Услуг, с марта 2025 года по февраль 2026-го на рынке услуг заметно выросли предложения от представителей «серебряного возраста». В отдельных категориях рост достиг семикратного значения — особенно в обучении и наставничестве.

Спектр услуг — от строительных работ до творческих профессий

По данным Авито Услуг, самый сильный рост показал сегментах образования и наставничества. Количество объявлений с услугами по обучению профессиональным навыкам и ведению бизнеса увеличилось в 7 раз.

Предложения по школьным и вузовским предметам выросли в 3 раза, а по иностранным языкам — в 2 раза.

В сегменте строительства и ремонта также зафиксирован заметный рост. Число предложений по фасадным работам увеличилось в 4 раза. Услуги по строительству гаражей, бань и веранд выросли в 3 раза, как и работы по фундаменту и бетону.

Увеличилось количество предложений и по укладке напольных покрытий — в 2 раза, установке ограждений, навесов и рольставней — в 2,5 раза. Услуги по остеклению и ремонту балконов выросли на 7%.

Представители «серебряного возраста» также стали проявлять активность в креативных направлениях. Количество предложений услуг видеографов выросло в 3 раза, а фотографов — в 2 раза.

Опыт старшего поколения — уже полноценный продукт на рынке

Руководитель бизнес-направления «Обучение» на Авито Услугах Игорь Санников отметил, что представители «серебряного возраста» всё активнее выходят на рынок услуг и начинают зарабатывать на накопленных знаниях.

«Люди “серебряного возраста” обладают огромной экспертизой, которую нарабатывали десятилетиями, и сегодня они всё чаще готовы ею делиться», — подчеркнул Игорь Санников.

По его словам, накопленный опыт всё чаще превращается в востребованный на рынке продукт.