Предложение услуг от «серебряного поколения» выросло в 7 раз: спектр — от ремонта до креатива
Люди в возрасте 55-66 лет стали активно монетизировать свои навыки
По данным Авито Услуг, с марта 2025 года по февраль 2026-го на рынке услуг заметно выросли предложения от представителей «серебряного возраста». В отдельных категориях рост достиг семикратного значения — особенно в обучении и наставничестве.
Спектр услуг — от строительных работ до творческих профессий
По данным Авито Услуг, самый сильный рост показал сегментах образования и наставничества. Количество объявлений с услугами по обучению профессиональным навыкам и ведению бизнеса увеличилось в 7 раз.
Предложения по школьным и вузовским предметам выросли в 3 раза, а по иностранным языкам — в 2 раза.
В сегменте строительства и ремонта также зафиксирован заметный рост. Число предложений по фасадным работам увеличилось в 4 раза. Услуги по строительству гаражей, бань и веранд выросли в 3 раза, как и работы по фундаменту и бетону.
Увеличилось количество предложений и по укладке напольных покрытий — в 2 раза, установке ограждений, навесов и рольставней — в 2,5 раза. Услуги по остеклению и ремонту балконов выросли на 7%.
Представители «серебряного возраста» также стали проявлять активность в креативных направлениях. Количество предложений услуг видеографов выросло в 3 раза, а фотографов — в 2 раза.
Опыт старшего поколения — уже полноценный продукт на рынке
Руководитель бизнес-направления «Обучение» на Авито Услугах Игорь Санников отметил, что представители «серебряного возраста» всё активнее выходят на рынок услуг и начинают зарабатывать на накопленных знаниях.
«Люди “серебряного возраста” обладают огромной экспертизой, которую нарабатывали десятилетиями, и сегодня они всё чаще готовы ею делиться», — подчеркнул Игорь Санников.
По его словам, накопленный опыт всё чаще превращается в востребованный на рынке продукт.
«Выход на пенсию перестает означать уход из профессии — скорее, это новый этап, когда можно передавать наработанное и оставаться экономически активным участником», — отметил Игорь Санников.
- 64% россиян не готовы дружить с начальством — даже ради повышения: треть против близких отношений и с коллегами При этом каждый второй признаёт, что хорошие отношения с начальством влияют на карьеру 27 марта 2026, 18:30
- xAI покинул десятый сооснователь: в компании осталось два соучредителя — один из них Илон Маск Илон Маск взял курс на полное обновление команды xAI 27 марта 2026, 12:10
- Средняя зарплата курьера в Москве достигла 137 тыс. ₽ — это выше дохода специалистов с высшим образованием Доставка остаётся одной из самых высокооплачиваемых сфер массового найма 27 марта 2026, 10:39
- Партнёрский материал Анна Выборнова, клуб «Движение»: «Через искренность получается хорошо устанавливать деловые связи» О партнёрствах на рынке недвижимости и искусстве делиться факапами