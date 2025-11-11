Предложение в новостройках Москвы на котловане за год снизилось почти вдвое — сильнее всего просел массовый сегмент
Квартира в Москве в 2025-м: количество снизилось в 2 раза
Количество квартир в столичных новостройках на этапе котлована за год снизилось почти вдвое. По данным компании «Метриум», в октябре 2025 года в «старой» Москве продавалось 7,6 тыс. квартир на начальной стадии строительства — на 42,8% меньше, чем годом ранее. Доля таких объектов в общей структуре рынка сократилась с 25% до 18%.
Девелоперы притормозили новые запуски
По оценке компании «Метриум», за последний год рынок заметно «остыл» на старте стройки. Количество лотов на котловане снизилось в 1,7 раза — с почти 13 тыс. до 7,6 тыс. квартир. За последний квартал падение составило ещё 13,6%.
Больше всего предложений сейчас в Северо-Западном административном округе — 1583 квартиры (+64% за год). В Юго-Западном административном округе, напротив, новостроек на котловане нет вовсе. Среди районов лидирует Покровское-Стрешнево — 784 квартиры, что почти в 2,5 раза больше, чем год назад.
Массовый сегмент теряет позиции
Сильнее всего падение коснулось массового сегмента, где предложение сократилось в 2,3 раза (–56,5%). В бизнес-классе снижение составило 26,6%, в премиальном — 52,6%, в элитном — 33,3%.
Руководитель аналитического центра STONE Марина Грицкова отмечает, что застройщики снизили темпы запуска проектов из-за дорогого проектного финансирования. При этом бизнес-класс пострадал меньше других, так как остаётся наиболее востребованным у покупателей.
Бизнес-класс удерживает спрос
На фоне дефицита именно проекты бизнес-класса на котловане сейчас пользуются максимальным интересом. По словам Марины Грицковой, проекты этого уровня сохраняют привлекательность благодаря соотношению цены и качества, а покупатели чаще пользуются рассрочками — это актуально при высоких ипотечных ставках.
Премиальный сегмент ушёл в дефицит
В премиум-классе впервые с 2024 года осталось менее 1000 квартир на котловане. Коммерческий директор «Град Девелопмент» Анастасия Римская отметила, что дефицит делает такие проекты более ликвидными и выгодными для инвестиций. По ее словам, рынок премиального жилья уже несколько лет лидирует по росту цен от старта продаж до выдачи ключей.
Фото: Martin Barraud / Getty Images
