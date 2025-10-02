В правилах Ozon и Wildberries для продавцов усмотрели риски

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила о необходимости пересмотра новых правил работы с продавцами на маркетплейсах Ozon и Wildberries. В службе отметили, что некоторые механизмы содержат риски ущемления интересов предпринимателей и покупателей и могут рассматриваться как навязывание невыгодных условий. Если рекомендации не будут выполнены, ФАС готова применить меры антимонопольного реагирования.

Что не устроило регулятора

Поводом для обсуждения стали жалобы малого и среднего бизнеса. В августе в ФАС поступили обращения от партнёров Wildberries: продавцы столкнулись с новым индексом остатков товара. При низком значении предпринимателям приходилось либо соглашаться на включение товаров в автоакции, либо оплачивать хранение по повышенному тарифу. Кроме того, компания внедрила инструмент, принуждающий реализовывать продукцию по ценам, установленным площадкой (от этого механизма Wildberries отказалась 23 сентября 2025 года).

Сложности возникли и у продавцов Ozon. До октября нынешнего года они могли самостоятельно забирать отменённые или возвращённые заказы. Теперь все такие товары автоматически отправляются на склады площадки для повторной продажи. Проблему усугубили ограничения на вывоз: предприниматели не всегда могут забронировать слот, а сама площадка не обязана предоставлять такую возможность. В итоге бизнес несёт дополнительные расходы за хранение в течение неопределённого времени.

Позиция Ozon

В Ozon заявили, что внимательно относятся к требованиям регулятора и уже начали корректировать процессы.

«Мы продолжим диалог для решения спорных вопросов и сохранения прозрачных рыночных условий», — сообщили в пресс-службе Ozon.

Компания признала, что ключевая проблема связана с процессом возвратов, и анонсировала ряд изменений. Теперь заявку на вывоз можно будет подать сразу после поступления товара на склад, а не через 30 дней.

В ближайшее время появится функция автовывоза: продавцы смогут один раз настроить автоматический процесс и выбрать удобный пункт получения. Стоимость услуги не будет отличаться от стандартной логистики на модели FBS.

Позиция Wildberries

Wildberries в ответ на заявление ФАС подчеркнула, что готова доработать механизмы с учётом интересов партнёров.

«Компания примет меры для доработки своих механик в интересах продавцов», — заявили в пресс-службе Wildberries.

В Wildberries напомнили, что уже отказались от инструмента «Привлекательная цена», вызвавшего критику, и вернулись к прежней логике работы.

В компании добавили, что все отзывы и комментарии от партнёров учитываются. Wildberries выступает за конструктивный диалог и выступает за сотрудничество, при котором все участники рынка будут удовлетворены условиями.

Контекст

ФАС усиливает контроль над цифровыми площадками, которые концентрируют значительные доли онлайн-торговли в России. Для предпринимателей вопрос возвратов и хранения товаров остаётся ключевым: именно от него зависят их издержки и маржинальность в условиях жёсткой конкуренции. Для маркетплейсов это сигнал: правила работы с бизнесом должны быть максимально прозрачными, иначе они рискуют попасть под антимонопольные меры.