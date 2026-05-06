Продажи новых автомобилей в России выросли на 15% — за апрель было продано более 117,5 тыс. машин

За апрель в России продали более 117 500 легковых автомобилей без пробега — это на 15% больше, чем годом ранее, сообщают «Ведомости». Рост продаж продолжается уже третий месяц подряд: в феврале рынок увеличился на 3% год к году, в марте — сразу на 31%. С начала 2026 года объём рынка достиг 382 450 авто, прибавив 10% к январю—апрелю прошлого года.

Более половины всех продаж приходится всего на три автобренда

Крупнейший игрок рынка — АвтоВАЗ. В апреле компания реализовала 31 848 автомобилей — на 12% больше, чем годом ранее.

Вторую позицию по количеству реализованных в РФ машин в апреле 2026-го занял бренд Haval — компания смогла продать 16 493 машины за месяц, что на 28% больше, чем в 2025-м.

Следующей по количеству продаж стал Tenet — бренд российско-китайских автомобилей. В апреле 2026-го компания реализовала 11 986 автомобилей.

На три крупнейшие марки пришлось более 51% всех продаж новых машин в России.

Belgee и Toyota показали один из самых высоких темпов роста в апреле 2026-го

Следом за лидерами расположились Geely — 6788 проданных машин — и Belgee, причём продажи белорусской марки выросли в полтора раза по сравнению с апрелем 2025-го — до 5741 автомобиля.

В десятку самых продаваемых брендов также вошли Changan, Jaecoo, Jetour, Toyota и Solaris. Наиболее заметную динамику среди них показали машины Jaecoo, продажи которых в апреле выросли на 74% по сравнению с 2025-м.

Lada Granta остаётся самой популярной моделью автомобиля

Самой продаваемой моделью автомобиля в апреле 2026 года стала Lada Granta. В России реализовали 12 442 новых автомобиля российской модели.

Второе место занял Tenet T7 с результатом 7639 проданных машин за месяц. Тройку замкнул Haval Jolion — 6664 реализованных автомобиля.

В пятёрку самых востребованных моделей также вошли Lada Vesta и Lada Niva Travel.

Эксперты связывают рост продаж новых автомобилей со снижением ключевой ставки

Эксперты, с которыми связались «Ведомости», отметили, что часть текущего роста на легковые автомобили объясняется низкими продажами в прошлом году. В начале 2025 года ежемесячные продажи были ниже 100 тыс. автомобилей. Также специалисты, с которыми пообщалось издание, отмечают, что россияне стали покупать машины чаще из-за снижения ключевой ставки.

Участники рынка, чьи слова приводят «Ведомости», считают, что дальнейшая ситуация на авторынке будет зависеть от курса рубля и политики Банка России.