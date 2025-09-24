ChatGPT и Manus AI — символы новой ИИ-реальности для B2B

ИИ перестал быть игрушкой для гиков — он уже приносит миллиардные выручки. Яндекс проверяет собственные AI-решения на себе, прежде чем вывести их в бизнес. По внутренней оценке компании, к 2028 году российский B2B-рынок ИИ может вырасти до 57 млрд ₽.

Яндекс проверяет AI-решения на себе, прежде чем отдать бизнесу

Yandex B2B Tech — новая бизнес-группа Яндекса, которая была образована в конце 2024 года. В нее вошли несколько бизнес-юнитов: облачные сервисы Yandex Cloud, виртуальный офис Yandex 360 и технологии управления автономным транспортом, в том числе автопилот и робот-курьеры. Подразделение разрабатывает сервисы, которые помогают компаниям решать прикладные задачи — от автоматизации офисных процессов до защиты цифровой инфраструктуры.

В Yandex B2B Tech отмечают, что ИИ становится важным инструментом для бизнеса. Так, расходы на ИИ в 2024 году в мире выросли в 6 раз по сравнению с 2023 годом и составили $ 13,8 млрд, по данным The State of Generative AI in the Enterprise (2024). По внутренней оценке Yandex Cloud, прогнозный объем российского рынка ИИ-решений в B2B к 2028 году — 51-57 млрд ₽, а 9 из 10 команд уже используют ИИ-инструменты.

«Всё, что мы предлагаем в рынок, мы сначала тестируем на себе, выступая не то, чтобы подопытными, но как минимум первыми бета-тестерами наших собственных решений. И в целом, на мой взгляд, сейчас диалог про любое AI правильно перевести из призмы ожиданий уже в диалог про эффекты», — подчеркивает Григорий Атрепьев, руководитель Yandex Cloud.

Эффект на миллиард: ML-сервисы превращаются в прибыль

Так, по данным Yandex Cloud за I полугодие 2025 года, выручка ML-сервисов превысила 1 млрд ₽, доля выручки ML-сервисов от общей выручки платформы выросла в 2,6 раза и составила 8%. Прогнозы до конца 2025 года не раскрывают, но отмечают, что спрос на ML-сервисы стабильно растет: компании всё чаще переходят от экспериментов к промышленным внедрениям. Эти сервисы позволяют бизнесу решать прикладные задачи (анализ документов, генерация маркетинговых материалов, голосовые роботы и т.п.) без собственных нейро команд.

«Наша задача до конца года — не просто поддерживать рост этого направления, а ускорять его за счет новых технологий и инструментов создания ИИ-приложений», — заявляют в Yandex B2B Tech.

3 трлн ₽ на рутину — ИИ поможет сэкономить

Yandex представил обновлённую AI Studio: теперь без кода можно создавать ИИ-агентов и мультиагентные системы на базе генеративных моделей. По прогнозу Yandex B2B Tech, такие агенты будут востребованы в банках, ритейле и промышленности — они берут на себя задачи сотрудников, включая комплаенс, документооборот и отчётность.

«Российские компании уже тратят на функции техподдержки, юрслужбы, бухгалтерии и HR более 3 триллионов в год, при этом в некоторых сферах сотрудников по-прежнему не хватает. ИИ-агенты помогут работникам быть более продуктивными и сэкономить время на решение рутинных задач», – уверен руководитель продуктового ML-направления Артур Самигуллин.

Компании получают инструменты, чтобы с минимальными усилиями создать почти любое AI-приложение, сопоставимое по качеству с сервисами Яндекса — с качественным поиском по интернету и корпоративным данным, большим парком доступных ML-моделей и высоким уровнем надёжности и безопасности.

Мировой контекст

Всего за полтора года ChatGPT превратился из малоизвестного сервиса в глобальный инструмент, который набирает аудиторию взрывными темпами. Сегодня им пользуется примерно каждый десятый житель планеты, а число еженедельных активных пользователей с февраля по сентябрь 2025 года выросло с 500 до 800 млн человек.

«Если еще год назад мне казалось, что гонка больших языковых моделей — это удел очень ограниченного количества суперкрупных компаний, у которых огромный парк оборудования и большие инженерные ML-команды, то в начале 2025-го меня (и не только меня, если посмотреть на акции компании Nvidia) сильно удивили ребята из DeepSeek, которые выпустили свою первую большую языковую модель, обладая существенно меньшим пулом ресурсов. При этом сама модель абсолютно конкурентоспособна и находится на одном уровне с теми продуктами, которые предлагает Google, Open Ai и т. д.», — отмечает Григорий Атрепьев, руководитель Yandex Cloud.

Атрепьев отмечает, что вместе с ростом аудитории ChatGPT меняется и сама реальность работы разработчиков: на рынке появляются новые термины, инструменты и подходы, которые ещё недавно казались экзотикой. По его словам, developer experience претерпел серьёзные изменения, а инженерные команды всё чаще становятся проводниками этих трансформаций.