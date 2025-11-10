Производитель культовых фигурок Funko потерял почти всю прибыль — но к осени 2025-го вернулся в плюс
Фигурки Funko Pop на грани: прибыль компании упала в 5 раз
После двух убыточных кварталов производитель культовых коллекционных фигурок Funko завершил третий квартал 2025 года с минимальной прибылью. Продажи компании снизились на 14%, а чистая прибыль упала почти в пять раз. Однако, несмотря на спад, Funko смогла улучшить рентабельность: валовая маржа выросла до 40,2%, а скорректированная EBITDA достигла $24,4 млн.
2025 год — один из самых нестабильных для Funko
В 2025 году выручка компании показывает снижение три квартала подряд.
- В первом квартале выручка упала до $190,7 млн против $215,7 млн годом ранее.
- Во втором — до $193,5 млн против $247,7 млн.
- В третьем достигла $250,9 млн, что всё ещё на 14% ниже, чем в аналогичном периоде 2024 года ($292,8 млн).
После провала в первой половине года компании удалось немного восстановить объёмы продаж, однако общий тренд остаётся отрицательным. Спрос на основные линейки фигурок снизился, а партнёры из розницы проявляют осторожность в заказах.
Тарифы повлияли на убыток в первой половине года
В первом квартале 2025 года Funko зафиксировала убыток в размере $28,1 млн. Компания объяснила это ростом тарифов и нестабильностью торговых условий.
Занимавшая на тот момент должность генерального директора Синтия Уильямс отметила, что ситуация с пошлинами потребовала от компании быстрых и решительных действий.
«Мы предприняли быстрые и решительные меры, чтобы защитить маржу и ликвидность. Эти шаги включают сокращение расходов, корректировку цен и ускорение стратегии диверсификации поставок», — заявила тогда генеральный директор Funko Синтия Уильямс.
Во втором квартале убыток увеличился до $41 млн, а валовая маржа снизилась до 32,1% против 42% годом ранее. Funko связывала падение показателей с непредсказуемыми тарифными изменениями и ослаблением потребительского спроса.
Временный генеральный директор Майк Лансфорд также прямо указал на влияние пошлин.
«Как и ожидалось, результаты второго квартала 2025 года оказались под влиянием нестабильной и непредсказуемой тарифной среды», — сказал тогда временный СЕО Funko Майк Лансфорд.
В третьем квартале Funko смогла выйти в плюс
К осени 2025 года компания смогла вернуть маржу на прежний уровень: валовая прибыль в третьем квартале достигла $100,8 млн, маржа — 40,2% против 32% кварталом ранее.
Операционные расходы сократились до $79,8 млн против $92,7 млн годом раньше. Это позволило выйти в небольшой плюс — $0,9 млн чистой прибыли — после двух кварталов убытков. В отчёте компании подчёркивается, что поддержать продажи помогла линейка Bitty Pop!, попавшая в список лучших игрушек года у Walmart.
Долг вырос, но компания ждёт улучшения в четвертом квартале
На фоне слабых продаж и скачка тарифов долговая нагрузка увеличилась.
- Ко 2 кварталу 2025 года долг поднимался до $256,6 млн против $182,8 млн на конец 2024 года.
- К концу 3 квартала он сократился до $241 млн, но всё ещё выше уровня прошлого года.
На конец третьего квартала 2025 года ликвидные денежные средства компании составили $39,2 млн (в 2024 году — $34,7 млн). В прогнозе на второе полугодие Funko ожидает, что продажи останутся ниже уровня прошлого года, но в четвёртом квартале показатели вырастут по сравнению с третьим.
Компания также планирует сохранить валовую маржу на уровне около 40%, о чём ранее заявляла в комментариях к отчётам за первый и второй кварталы.
С осени 2025-го Funko возглавляет бывший топ Netflix, Nike и Disney
В августе 2025 года Funko объявила о назначении Джоша Саймона генеральным директором, он вступил в должность 1 сентября.
Совет директоров отметил его опыт в сфере лицензирования и потребительских продуктов в крупных медиа- и спортбрендах. До прихода в Funko Джош Саймон занимал руководящие посты в Netflix, Nike и The Walt Disney Company.
В отчёте за третий квартал компания отметила, что теперь делает ставку на быстрый выпуск новых продуктов и активное взаимодействие с фанатским сообществом — это стало главным направлением работы нового руководства.
Контекст
Funko остаётся одним из крупнейших игроков на рынке коллекционных товаров, работает более чем с 1000 лицензий (Marvel, Disney, Star Wars, DC и др.) и развивает новые форматы — микро-коллекции и кастомизацию. 2025 год стал для компании стрессовым из-за тарифов и более слабого спроса, но к третьему кварталу ей удалось вернуть прибыльность и показать, что программа по снижению расходов и диверсификации закупок начала работать.
Фото: AP / TASS
