Прожиточный минимум вырос до 18 939 ₽, МРОТ — до 27 093 ₽: повышение затронет 4,6 млн работников
Прожиточный минимум вырастет до 18 939 ₽, МРОТ — до 27 093 ₽
В 2026 году минимальный размер оплаты труда в России составит 27 093 рубля, а прожиточный минимум закрепят на уровне 18 939 рублей. Новые значения вступят в силу с 1 января и затронут миллионы получателей пособий и выплат. Всего на социальную поддержку в бюджете предусмотрено более 18,7 трлн рублей.
+7% к прожиточному минимуму, +20% — к МРОТ
Федеральный прожиточный минимум в 2026 году установлен на уровне 18 939 рублей. Для трудоспособных граждан планка составит 20 644 рубля, для пенсионеров — 16 288 рублей, для детей — 18 371 рубль. Для сравнения: в 2025 году прожиточный минимум был 17 733 рубля. Рост составит около 1 200 рублей, или 6,8%.
Минимальный размер оплаты труда также будет повышен. С января 2026 года МРОТ составит 27 093 рубля, что на 20,7% выше текущего значения — 22 440 рублей. По оценкам, новые параметры коснутся около 4,6 млн работников. Для работодателей и бюджета это означает дополнительные расходы в размере примерно 218,5 млрд рублей.
18,7 трлн рублей — на поддержку населения
Социальная сфера остаётся крупнейшей статьёй расходов федерального бюджета. В 2026 году на пенсии, пособия и поддержку населения через Социальный фонд запланировано направить свыше 18,7 трлн рублей. Это почти треть всего бюджета страны. Большая доля этих средств пойдёт на пенсии — около 13 трлн рублей.
Страховые пенсии с января 2026 года будут проиндексированы на 7,6%. Средняя выплата увеличится примерно на 2 000 рублей и достигнет 27 100 рублей. Социальные пенсии повысят с апреля — индексация составит 6,8%. Формально прибавка опережает прогнозируемый уровень инфляции, однако рост цен на продукты и услуги может «съесть» часть прибавки.
Пособия и выплаты по социальному страхованию
На обязательное социальное страхование правительство выделит почти 1,4 трлн рублей. Эта сумма включает выплаты по временной нетрудоспособности, декретные пособия и компенсации по уходу за ребёнком.
Максимальные размеры пособий в 2026 году заметно увеличатся. Так, больничные могут достигать 207 000 рублей в месяц. Женщины по беременности и родам получат до 955 800 рублей, а родители малышей до полутора лет — до 83 000 рублей ежемесячно.
Для семей — единое пособие и новая налоговая льгота
Семейная политика остаётся в центре внимания. На единое пособие для семей с детьми в 2026 году выделяется около 1,76 трлн рублей. Эта выплата рассчитана на широкий круг получателей, включая малоимущие и социально уязвимые семьи.
С нового года стартует и новая льготная программа. Родители с двумя и более детьми смогут вернуть часть подоходного налога, если среднедушевой доход семьи окажется ниже полутора прожиточных минимумов. На реализацию этой меры в бюджете заложено 119 млрд рублей.
Фото: 10'000 Hours / Getty Images
